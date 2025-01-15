Katia&Bony, Mısır’da 50 milyon dolar yatırımla çorap üretecek

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Son olarak 2011 yılında kurulan ve kendi markasının yanı sıra birçok küresel markaya üretim yapan Katia and Bony, Mısır’da çorap üretimi için harekete geçti. Katia and Bony, bu kapsamda ülkede 50 milyon dolarlık yatırım yapacak. Şirket Türkiye’de 10 mağaza ile perakende sektöründe de önemli bir büyüklüğe ulaşmış durumda. 2011 yılında, 30 yıllık sektör deneyimine sahip girişimcilerin bir araya gelmesi ile kurulan Katia&Bony, çorabın yanı sıra pijama, iç çamaşırı, ev giyim, plaj ve aksesuar koleksiyonları da üretiyor.

“Mısır stratejik bir ortak”

Türkiye genelinde 50’ye yakın perakende satış noktasında tüketiciler ile buluşan marka, ana firması Bonysocks ile Avrupa’nın önde gelen birçok markası vasıtasıyla ihracat da gerçekleştiriyor.

Bonysocks’ın 50 milyon dolarlık stratejik yatırımı geçen hafta Mısır’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen ve Büyükelçi Salih Mutlu Şen ile şirket temsilcilerinin katıldığı toplantıda duyuruldu. Toplantıda konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğine dikkat çekerek, Mısır yetkililerinin yatırımların teşvik edilmesi konusunda büyük destek verdiklerini vurguladı. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı El-Sisi’nin yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmeyi Mısır’ın Türk yatırımlarına olan bağlılığının kanıtı olarak gösterdi. Türk hükümetinin Mısır’ı endüstriyel ve teknolojik iş birliğinde stratejik bir ortak olarak gördüğünü vurguladı.

Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel İdaresi, Bonysocks’a kapsamlı destek sözü vererek yatırımın mali ve hukuki süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinin sağlanacağını belirtti. Bonysocks önemli bir istihdam yaratacak yatırım ile sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve karbon emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. 2021 2022 ve 2023’te Türkiye’nin en büyük bin ihracatçısı arasında yer alan Bonysocks, H&M, Next, Carrefour, COS, Weekday, Monkl, Sainsbury ve LC Waikiki gibi küresel markalar için de üretim yapıyor.