Katılım Emeklilik yeni Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu’nu (KLV) sundu

Farklı temalardaki fon çeşitliliği ve kazançlı performansıyla emeklilik yatırımcılarının güvenilir tercihi olan Katılım Emeklilik, fon ailesini yeni bir ürünle genişletti. Türkiye'de faizsiz bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren sektörün öncü ve yenilikçi markası Katılım Emeklilik'in, SPK onayının ardından satışa sunduğu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu (KLV), faizsiz finans ilkelerine uygun yapısıyla tüm BES yatırımcılarının erişimine açıldı. Katılım Emeklilik Danışma Komitesi tarafından icazeti onaylanan yeni fon, yatırımcılara hem güvenli hem de esnek bir portföy yönetimi imkânı sunuyor.

Katılım Emeklilik müşterisi olmayanlar da yatırım yapabilecek

Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun yatırım stratejisi kapsamında portföyün en az %80'i ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşturuluyor. Fon portföyünde her bir varlık grubunun payı %20'nin altına düşemiyor. Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda portföy değerinin en az %40'ı ortaklık paylarından oluşturuluyor. Bu oranın en az %20'si BIST Katılım Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına, en az %20'si ise Danışma Komitesi tarafından uygun görülen yabancı ve diğer ortaklık paylarına yatırım yapılarak değerlendiriliyor. Portföyün en az %20'si ise kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarından oluşuyor. Fondan yararlanmak için Katılım Emeklilik müşterisi olma şartı aranmıyor. Farklı emeklilik şirketlerinde sözleşmesi bulunan tüm BES katılımcıları, kendi şirketlerinin internet şubesi ya da mobil uygulamaları üzerinden BEFAS kanalıyla bu yeni fonu portföylerine ekleyebilecek.

21’inci fonumuzla faizsiz yatırım ekosistemini büyütmeye devam ediyoruz

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek yeni fon hakkında şunları söyledi:

“Katılım Emeklilik olarak faizsiz yatırım ekosistemini büyütmeyi ve katılımcılarımıza farklı beklentilerine yanıt veren yenilikçi ürünler sunmayı önceliklendiriyoruz. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile hisse senedi, kira sertifikası, altın ve diğer kıymetli madenleri tek bir çatı altında toplayan dengeli bir alternatif oluşturduk. Yeni fonumuzla birlikte faizsiz emeklilik yatırım fonları alanındaki ürün çeşitliliğimizi ve lider konumumuzu daha da pekiştiriyoruz. Sektörde en fazla faizsiz emeklilik yatırım fonuna sahip şirket olarak, yalnızca kendi müşterilerimize değil, BEFAS üzerinden tüm BES katılımcılarına ulaşan kapsayıcı çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. 21’inci fonumuzun, uzun vadeli birikimlerini katılım finans ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek ve potansiyel getirisini artırmak isteyen tüm yatırımcılar için güçlü bir tercih olacağına inanıyoruz.”