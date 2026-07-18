Katılımevim, Bainbridge Gayrimenkul'deki payını 120 milyon devrediyor

Katılımevim Tasarruf Finansman, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Bainbridge Gayrimenkul Ticaret'te sahip olduğu 57.996.221 TL nominal değerli ve şirket sermayesinin yüzde 70'ini temsil eden payların devrine yönetim kurulunun onay verdiğini bildirdi.

Buna göre, Bainbridge Gayrimenkul'deki yüzde 35 oranındaki pay 55 milyon dolar bedelle T6 Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, kalan yüzde 35 oranındaki pay ise 65 milyon dolar bedelle Laran Gayrimenkul'e devredilecek. Böylece işlem tutarı toplam 120 milyon dolar olacak.

Katılımevim yönetimi, hisse devriyle şirketin likidite yapısını güçlendirmeyi, faaliyet yapısını sadeleştirerek ana faaliyet alanlarına odaklanmayı ve işlemden elde edilecek kaynağı büyüme stratejileri doğrultusunda değerlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.