Katılımevim Tasarruf Finansman Genel Müdürü Nuh Suat Karataş: Müşterilerimize çevik ve güvenilir yol arkadaşlığı sunmayı hedefliyoruz

Tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’de üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Faizsiz finans sektörünün tecrübeli isimlerinden Nuh Suat Karataş, Katılımevim’in teknoloji odaklı büyüme ve sürdürülebilirlik vizyonuna liderlik etmek üzere Genel Müdürlük görevine getirildi.

Finans sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan, katılım bankacılığı ve tasarruf finansman alanının uzman üst düzey profesyonellerinden Nuh Suat Karataş, Katılımevim’in finansal gücünü pekiştirecek stratejik büyüme yolculuğunda liderliği üstlenecek.

Yeni organizasyon yapısıyla birlikte müşteri memnuniyetini odağa alan sürdürülebilir büyüme hamlelerine hız vereceklerini belirten Katılımevim Genel Müdürü Nuh Suat Karataş, “Hedefimiz; geleneksel tasarruf kültürünü modern finansın teknolojik imkanlarıyla buluşturarak, müşterilerimize çevik ve güvenilir bir yol arkadaşlığı sunmak. Güven üzerine inşa ettiğimiz bu finansal mimariyi, gençliğin dinamizmiyle sektörde standartları belirleyen bir noktaya ulaştıracağız” dedi.

Güçlü tecrübe ve sektörel başarı

Yeni Genel Müdür Nuh Suat Karataş, lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyer yolculuğuna katılım bankacılığı sektöründe adım atan Karataş, Türkiye Finans Katılım Bankası bünyesinde 16 yıl boyunca farklı yönetim kademelerinde görevler üstlenmiştir.

2022 yılında tasarruf finansmanı sektörüne geçiş yaparak Eminevim’de Satış ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Karataş, genç ve inovatif yaklaşımıyla tanınmaktadır.

Halka arz şeffaflığı ve yeni nesil vizyon

2023 yılında sektörünün ilk ve tek halka arzını gerçekleştirerek Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Katılımevim, Karataş’ın katılımıyla bu güçlü temeli zirveye taşımayı hedefliyor. Yeni organizasyon yapısıyla müşteri memnuniyetini odağa alan hamlelere hız vereceklerini belirten Karataş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güven üzerine inşa ettiğimiz bu finansal mimariyi, gençliğin dinamizmiyle sektörde standartları belirleyen bir noktaya ulaştıracağız. Şeffaf ve güçlü sermaye yapımız, Türkiye genelindeki yaygın şube ağımız ve gelişmiş dijital kanallarımızla on binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri hayallerine ulaşmasına aracılık etmeye devam edeceğiz.”