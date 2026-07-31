Katılımevim yüzde 238 bedelsiz sermaye artıracak

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Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılmasına ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.

Şirketin mevcut 2,07 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi, 4,93 milyar TL iç kaynak ilavesiyle 7 milyar TL'ye yükselecek.

Böylece bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 238,16 olarak gerçekleşecek. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 20 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Bedelsiz paylar ağustos ayında hesaplara geçecek

Bedelsiz pay alma hakkı 3 Ağustos 2026 tarihinde kullanılmaya başlanacak. Hak sahipleri 4 Ağustos tarihinde belirlenecek, yeni paylar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.