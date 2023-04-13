Kavses, verimliliğe yatırım yapıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 35 yıldır teknik kauçuk, sızdırmazlık parçası üretimi yapan Kavses 2. Neslin göreve gelmesi ile birlikte farklı projelere de yöneldi. Özel işler alarak kendi kapasitelerini çok daha verimli değerlendirmeyi amaçladıklarını belirten Kavses Genel Müdür Yardımcısı Meriç Köseoğlu, “Kabiliyetlerimiz doğrultusunda çalışmalar yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Sadece sızdırmazlık elemanları üreten bir firma olmaktan çıkıp tüketiciye yönelik ürünler de imal eder duruma geldik.

Kalıp dahil sipariş doğrultusunda üretim yapma kapasitesine sahibiz. Üretimimizin yüzde 60’ı otomotiv sektörü için yapılıyor. Ağırlıklı olarak OEM’lere ürün gönderiyoruz. Otomotivin ardından sırasıyla beyaz eşya, enerji ve savunma sanayisi sektörleri için üretim yapıyoruz” dedi. Köseoğlu 5 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını ve bu yıl Honnover’deki fuarda da boy göstereceklerini ifade etti.

Üretimlerinde iç piyasa ağırlıklı olsa da son dönemde ihracat konusunda da önemli atılımlar yaptıklarını belirten Köseoğlu, “İhracat hem döviz getirisi hem de iş hacmi ile bizim büyümemiz için önemli bir noktada. Şu anda ihracatımız yüzde 20 seviyesinde. Yeni gelen ve deneme sipariş veren müşterilerimiz var. Onlardan gelecek yeni işlerle birlikte ihracat payımızı ilk aşamada yüzde 25’e çıkarmak gayretindeyiz. Avrupa’nın birçok noktasına özellikle Almanya ve Çekya’ya ürün gönderiyoruz. Bunun yanı sıra ABD’ye de otomotiv sektöründe kullanılmak üzere numune ürün gönderdik. Ürünümüzle ilgili olumsuz bir geri dönüş gelmedi. Yakın zamanda oraya da ihracata başlayacağımızı düşünüyoruz. İhracatta oluşan sipariş miktarlarının hacimleri Türkiye’deki benzer siparişlere göre 10 katını bulabiliyor” diye konuştu.

“2023 hedefimiz büyümeyi sürdürmek”

Yatırım planlarından da bahseden Köseoğlu, “Esasen 2021 senesinde yaptığımız yatırım sonucu makine parkurumuzu güçlendirip 2022’de devreye almıştık. Bu yıl için de yine otomasyona yönelik makine yatırımları için teşvik belgesi aldık. Yakın zamanda emek yoğun değil de daha otomasyona dayalı bir makine parkuru kurmak adına yatırım yapacağız. Bu vesile ile aynı zamanda kapasitemizi ve verimliliğimizi de üst noktalara çıkarmış olacağız. Özellikle ürün son kontrolünde kullanılan cihazlarımızda yapacağımız yenileme bize önemli bir avantaj sağlayacak. Verimliliği artırdıkça kapasitemizi de artırmış olacağız. Bunun yanı sıra son dönemde en büyük maliyet kalemlerimizden olan elektrik için de bir yatırım projesi başlattık.

Enerjinin işimizde yüzde 2 olan payı yüzde 10’lara çıkınca bu yatırım hedeflerimiz için önemliydi. Fabrikamızda kuracağımız GES ile mevcut tüketimimizin üçte birini karşılayacak bir üretim gerçekleştireceğiz” dedi. Önceliklerinin son yıllarda devam eden büyüme ivmesini korumak olduğunu belirten Köseoğlu, “2022’de Euro bazında yüzde 10’luk bir büyüme yakaladık, daha önceki yıllara göre büyüme hızımız düşse de birçok bilinmezliğin olduğu 2023’te büyüme ivmemizi yüzde 15 seviyelerinde tutmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörün en büyük sorunun artan enerji maliyetleri ve finansmana erişim olduğunu belirten Köseoğlu, “İhracat yapan firmalar özellikle bu dönemde köşeye sıkıştı. Finansmana erişemiyoruz. EYT ile üzerimize ayrı bir yük bindi. Enerji maliyetlerinde toparlanma olsa yemek, servis, kırtasiye gibi genel giderlerde artış yaşanıyor. Yani maliyet tarafında ivme yukarı yönlü devam ederken gelirler sabit kalınca bir miktar zararı bile göze alır konuma geldik. Bunların aşılması gerekli” dedi.