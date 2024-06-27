Kaya Holding’den ilk yurt dışı yatırım: Great Northern Hotel'i satın aldı

Kaya Holding, ilk yurt dışı yatırımını gerçekleştirdi. 13 oteliyle Türkiye'nin en büyük otel zincirlerinden biri olan Kaya Turizm Grubu, Londra'da King’s Cross'ta bölgesinde bulunan Great Northern Hotel’i satın aldı.

Satına almaya ilişkin bilgi veren Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, Great Northern Hotel yatırımının Türkiye ve İngiltere'nin karşılıklı turizm ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olacağını belirtti. İlk yurt dışı otel yatırımlarını Londra'da gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Kaya, “Bilindiği üzere Londra, dünyanın en önemli iş ve turizm metropollerinden biri. Satın aldığımız otel Londra'da, King's Cross'ta prestijli bir bölgede bulunmakta olup, İngiltere'nin Avrupa'ya tek demiryolu bağlantısının olduğu St. Pancras istasyonunun hemen yanında yer almakta. Bu otel ile birlikte, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunup, Türkiye'deki otellerimize gelen yabancı turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.