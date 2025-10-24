Kayalar Kimya, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak

Kimya sektörünün önemli firmalarından Kayalar Kimya, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında önemli bir yatırıma imza attı. Firma, enerji çözümleri sunan RHOFA ENERGY ile 6 MWp kurulu güce sahip olacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) sözleşmesi gerçekleştirdi.

Elazığ’da hayata geçirilecek olan dev tesis, faaliyete geçtiğinde yıllık 9 milyon 753 bin 740 kWh elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. Bu üretimle Kayalar Kimya'nın toplam enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olacak.

Santralde, RHOFA'nın SMBB (Super Multi Busbar) teknolojisine sahip, yüksek verimliliğiyle öne çıkan 630 Wp 16 Busbar TOPCon güneş panelleri kullanılacak.

Yılda 6 bin tonun üzerinde sera gazını önleyecek

Proje, çevresel etkileriyle de dikkat çekiyor. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte yıllık 6.106 ton sera gazı salımının önüne geçilecek. Bu rakam, 5.030 aracın trafikten çekilmesine veya 271.414 ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir çevresel fayda anlamına geliyor. Ayrıca proje, 6.096 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk bir enerji üretecek.

"Stratejik bir adım attık"

22 Ekim'de Kayalar Kimya’nın Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar, yatırımın önemine değindi: “Elazığ’daki güneş enerjisi santralimiz, Kayalar Kimya’nın sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda attığı stratejik bir adımdır. Sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, hem çevresel sorumluluğumuzun hem de uzun vadeli rekabetçiliğimizin teminatıdır.”

"Türkiye'nin temiz enerji potansiyeli yüksek"

RHOFA ENERGY Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir ise törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti: “Ülkemiz, yüksek güneşlenme süresi ve güçlü ışınım değerleriyle güneş enerjisi santralleri için son derece uygun bir coğrafyaya sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması hem enerji arz güvenliği hem de sürdürülebilir bir gelecek açısından stratejik önem taşıyor. RHOFA ENERGY olarak, Türkiye’nin temiz enerji dönüşümünde öncü olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi.