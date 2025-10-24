  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Kayalar Kimya, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak
Takip Et

Kayalar Kimya, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak

Kayalar Kimya, RHOFA ENERGY ile Elazığ'da kurulacak 6 MWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) için EPC sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayalar Kimya, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak
Takip Et

Kimya sektörünün önemli firmalarından Kayalar Kimya, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında önemli bir yatırıma imza attı. Firma, enerji çözümleri sunan RHOFA ENERGY ile 6 MWp kurulu güce sahip olacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) sözleşmesi gerçekleştirdi.

Elazığ’da hayata geçirilecek olan dev tesis, faaliyete geçtiğinde yıllık 9 milyon 753 bin 740 kWh elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. Bu üretimle Kayalar Kimya'nın toplam enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olacak.

Santralde, RHOFA'nın SMBB (Super Multi Busbar) teknolojisine sahip, yüksek verimliliğiyle öne çıkan 630 Wp 16 Busbar TOPCon güneş panelleri kullanılacak.

Yılda 6 bin tonun üzerinde sera gazını önleyecek

Proje, çevresel etkileriyle de dikkat çekiyor. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte yıllık 6.106 ton sera gazı salımının önüne geçilecek. Bu rakam, 5.030 aracın trafikten çekilmesine veya 271.414 ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir çevresel fayda anlamına geliyor. Ayrıca proje, 6.096 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk bir enerji üretecek.

Kayalar Kimya, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak - Resim : 1

"Stratejik bir adım attık"

22 Ekim'de Kayalar Kimya’nın Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar, yatırımın önemine değindi: “Elazığ’daki güneş enerjisi santralimiz, Kayalar Kimya’nın sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda attığı stratejik bir adımdır. Sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, hem çevresel sorumluluğumuzun hem de uzun vadeli rekabetçiliğimizin teminatıdır.”

"Türkiye'nin temiz enerji potansiyeli yüksek"

RHOFA ENERGY Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir ise törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti: “Ülkemiz, yüksek güneşlenme süresi ve güçlü ışınım değerleriyle güneş enerjisi santralleri için son derece uygun bir coğrafyaya sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması hem enerji arz güvenliği hem de sürdürülebilir bir gelecek açısından stratejik önem taşıyor. RHOFA ENERGY olarak, Türkiye’nin temiz enerji dönüşümünde öncü olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi.

Kilerde servet! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulunduKilerde servet! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulunduGündem
Motorine dev zam kapıda: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldiŞirket Haberleri
Sigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiSigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklandı
Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklandı
Lila Kağıt’tan mesleki eğitime anlamlı destek: Kimya laboratuvarı açıldı
Lila Kağıt’tan mesleki eğitime anlamlı destek: Kimya laboratuvarı açıldı
MARS araştırdı: Türkiye'nin yüzde 89'u dijital bankacılık kullanıyor
MARS araştırdı: Türkiye'nin yüzde 89'u dijital bankacılık kullanıyor
85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi
85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi
Intel’in geliri yüzde 3 arttı
Intel’in geliri yüzde 3 arttı
İş Portföy 25. yılında 25 milyar doları aştı
İş Portföy 25. yılında 25 milyar doları aştı