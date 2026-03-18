Kayıkçı Makine, 61 yıldır yerli üretimin gücünü temsil ediyor

Yaklaşık 61 yıl önce İstanbul’da kurulan Kayıkçı Makine, yarım asrı aşan üretim tecrübesiyle Türkiye çimento sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. 1983 yılından bu yana limitet şirket olarak faaliyet gösteren firma, İstanbul İMES Sanayi Sitesi’nde toplam 2 bin 300 metrekarelik alanda, proje ve numune bazlı makina parçaları üretiyor.

79 yaşındaki Genel Müdür Şükrü Kayıkçı, yıllardır işinin başında olduğunu belirterek üretim disiplinini hiç bırakmadığını söylüyor. Mesleğe babasının yönlendirmesiyle meslek lisesinde başladığını ifade eden Kayıkçı, “Mezun olduktan sonra İstanbul’a geldim. Çalıştığım yerde bana kalıpçılığı öğrenmemi tavsiye ettiler. Hafta sonları bedelsiz staj yaparak bu alanda kendimi geliştirdim. Aldığım eğitimin temeli çok sağlamdı” dedi.

İşverenliğe geçiş sürecinin planlı olmadığını vurgulayan Kayıkçı, “İş aradığım dönemde birisi bana ‘Niye iş arıyorsun, gel bu kalıpları bizim dükkânda yapalım’ dedi. Böylece işveren oldum. Bu benim planım değildi ama mesleki altyapım sayesinde kısa sürede üretime başladım” diye konuştu.

20 yıldır Çimento Fabrikaları için üretiyor

İlk yıllarda ikinci firmalar aracılığıyla büyük sanayi kuruluşlarına parça üretimi gerçekleştirdiği ancak zaman içinde çimento sektörüne yönelik üretim ağırlık kazandığını anlatan Şükrü Kayıkçı, “İkinci firmalar aracılığı ile gibi büyük firmalara parçalar üretip verdim. Sonra Çimento Fabrikalarının bir parçası önüme çıktı onu yaptım. Ardından başka parça başka parça derken yaklaşık 20 yıla yakın zamandır Türkiye’deki Çimento Fabrikalarına hizmet veriyorum. Türkiye’de bulunan Çimento Fabrikalarının tamamı beni bilir ve tanır. Kaliteli üretimimiz nedeniyle yaptığım işler asla geri gelmez. Temelinde aldığım çok güzel eğitim yatıyor. Hocalarımız beni çok güzel yetiştirdi. Ve bugün onların verdiği eğitimle ekmek yiyoruz” dedi.

Çimento sektöründe otomotivde olduğu gibi yüksek adetli seri üretim yapılmadığını belirten Kayıkçı, “Biz fabrikaların çalışırken aşınan özel parçalarını üretiyoruz. Bu parçalar farklı alaşımlar ve özel malzemeler gerektiriyor. Kalıpçılıktan geldiğimiz için zor ve teknik işlerin kalıplarını tasarlayıp üretimini yapabiliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de ithalatın zor olduğu dönemlerde yerli üretimin kritik rol üstlendiğini hatırlatan Kayıkçı, “Bir zamanlar yurt dışından parça getirmek çok zordu. Fabrikanın ihtiyacı varsa o parçayı burada üretmek zorundaydık. Hatta Türkiye’de bulunmadığı dönemlerde gümüşten kontak ürettik” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ve kalite odaklı üretim

Kayıkçı Makine’nin son teknoloji ekipmanlarla donatılmış makina parkı ile üretim yaptığını ve çalışmalarında Ar-Ge’ye de kaynak ayırdıklarını anlatan Kayıkçı, tesislerinde üretilen parçaların kimyasal analizleri, sertlik ölçümleri ve yüzey kalite kontrollerinin ise KOSGEB güvencesiyle gerçekleştirildiğini belirterek “Türkiye’de bulunan Çimento Fabrikalarının işini yaptık ve yapıyoruz. Şirketimizde üretimin her aşamasında kalite ilk sırada yer tutar. Kayıkçı Makine kurulduğu ilk günden itibaren de bu ilkesinden asla taviz vermemiştir. Bunun temelinde de zamanında hocalarımızdan aldığımız güzel eğitim yatıyor ” diye konuştu.

Üretimin içinde olmak mutlu ediyor

Çok uzun yıllardır çalışma hayatının içinde olduğunu iş yerinde disiplin önemli olduğunu anlatan Kayıkçı, “ 56 yıldır her sabah 8‘de işimin başındayım. Çünkü müşterim sabah işe gelip aradığında beni karşısında bulmalı. Üretimden hiç kopmadım. Para kazanmaktan daha çok her gün işime gelip burada çalışanlara yapacakları işleri tarif edince mutlu oluyorum. Yıllar içinde sanayideki dönüşümün içinde yer almak bizim için gurur verici” dedi.

İhracat belgesine sahip olduklarını ancak ağırlıklı olarak iç pazara üretim yaptıklarını belirten Kayıkçı, talep gelmesi halinde yurt dışına da parça üretimi yaptığını ama asıl işinin iç pazara yönelik olduğunu söyledi.