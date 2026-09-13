Kayra Export, IGEXX 2026’da E-İhracat Başarı Ödülü’nü Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Aldı

KAYSERİ/EKONOMİ

Global e-ticaret ve e-ihracat dünyasının önemli temsilcilerini İstanbul’da buluşturan IGEXX 2026, Kayra Export ve Elonky açısından hem yeni bağlantıların kurulduğu hem de Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin konuşulduğu verimli bir buluşma oldu. Elonky, zirve boyunca 13 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayarak e-ihracat alanındaki deneyimini ve Kayra Export bünyesinde geliştirilen yerli global e-ihracat pazaryeri Elonky’nin vizyonunu sektör profesyonelleriyle paylaştı.

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerde yeni nesil e-ihracat modelleri, Türk üreticilerinin global pazarlara erişimi, uluslararası satış fırsatları ve potansiyel iş birlikleri ele alındı. Kayra Export için IGEXX 2026; yeni bağlantıların kurulduğu, mevcut ilişkilerin güçlendirildiği ve Elonky’nin global pazardaki gelecek hedeflerinin daha geniş bir ekosisteme anlatıldığı önemli bir organizasyon oldu.

Farklı sektörlerden katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler, Türkiye’nin üretim gücünü dünya pazarlarıyla buluşturma hedefinin gördüğü ilgiyi bir kez daha ortaya koyarken; Kayra Export’un yıllardır edindiği e-ihracat tecrübesinin Elonky ile yeni bir yapıya dönüştürülmesi fuarın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Kayra Export’a e-ihracat başarı ödülü

IGEXX 2026 kapsamında düzenlenen E-İhracat Başarı Ödülleri töreninde Kayra Export, e-ihracat alanında ortaya koyduğu çalışmalar ve başarılarıyla ödüle layık görüldü. Ödüller; T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu ve ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu tarafından takdim edildi. Kayra Export’un da ödül alan şirketler arasında yer alması, şirketin yıllardır sürdürdüğü e-ihracat çalışmalarının önemli bir göstergesi oldu.

Kayseri’den 170’ten fazla ülkeye uzanan e-ihracat deneyimi

Yaklaşık çeyrek asırlık ticari deneyimini teknoloji, e-ticaret ve e-ihracat yatırımlarıyla geliştiren Kayra Export, bugün Türkiye’den dünyanın 170’ten fazla ülkesine yüz binlerce ürünün e-ihracatını gerçekleştiriyor. Kayseri’de bulunan e-ticaret ve operasyon merkezinden yürüttüğü faaliyetlerle global pazarlarda büyümeye devam eden şirket; depo, sipariş, stok ve müşteri yönetimi gibi süreçlerde geliştirdiği teknolojik altyapıyla da e-ihracat operasyonlarını bütüncül bir yapı üzerinden yönetiyor.

Elonky’nin vizyonu IGEXX sahnesinde anlatıldı

Kayra Export Yönetim Kurulu Başkanı ve Elonky Kurucusu Oktay Başpınar, IGEXX 2026 kapsamında düzenlenen “From Local to Global: E-Export Success Stories” panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Başpınar, panelde Kayra Export’un 170’ten fazla ülkeye ulaşan e-ihracat deneyiminden hareketle Türkiye’deki üreticilerin, girişimcilerin ve markaların global pazarlara açılma potansiyelini değerlendirdi. Aynı zamanda Kayra Export çatısı altında geliştirilen Elonky’nin kuruluş amacı, yeni nesil e-ihracat modeli ve global vizyonu katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye’de üreten işletmelerin dünya pazarlarına daha erişilebilir bir yapıyla açılmasını hedefleyen Elonky ile Kayra Export’un yaklaşık çeyrek asırlık ticaret ve e-ihracat deneyimi, yeni nesil bir global pazaryeri modeline taşınıyor. Kayra Export, IGEXX 2026’yı yeni bağlantılar, potansiyel iş birlikleri, güçlü sektör görüşmeleri ve E-İhracat Başarı Ödülü ile tamamlarken; Elonky ile Türkiye’nin üretim gücünü global pazarlara taşıma hedefinde yeni bir adım daha attı.