Kayseri Şeker, açılışta tavan oldu

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Kayseri Şeker'in payları, 16,27 TL/pay baz fiyat ile "KAYSE.E" koduyla sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başladı. Kayseri Şeker'in 10-11-12 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlanırken, toplamda 1.619.459 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Kayseri Şeker Fabrikası'nın halka arz büyüklüğü ise, 1,7 milyar TL oldu.

Kayseri Şeker, açılışta tavan fiyatı olan 17,89 TL'ye yükselirken; saat 10.55 itibarıyla yüzde 7,31 oranında yükselişle 17,45 TL'de işlem görüyor.

1,6 milyon yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmişti

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ("Kayseri Şeker") paylarının halka arzında 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 106.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Kayseri Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinden 109.867.061 TL nominal, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 2.706.689 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 8.008.584 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 800.000 TL nominal olmak üzere toplam 121.382.334 TL nominal talep toplanmıştır.

Kayseri Şeker'in 1.724.620.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 106.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 1.619.459 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %89,1, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için %2,6, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %7,6 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %0,8 olarak gerçekleşmiştir.