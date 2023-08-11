Kayseri Şeker’den çiftlik yatırımı
Kayseri Şeker, yatırım teşvik belgesi kapsamında Yozgat’a 3 bin baş sağmal çiftlik yatırımı yapacak. Konuya ilişkin şirketin yatırım başvuru Yozgat Valiliğince onaylanarak ilgili bakanlığın onayına sunuldu.
Kayseri Şeker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açılama ile Yozgat’a yapacağı çiftlik yatırımının valilikçe onaylandığını duyurdu.
Konuya ilişkin KAP yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimiz tarafından, Yozgat ili Yenifakılı ilçesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılması planlanan 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsisi başvurumuz; "Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usül ve Esaslar" gereğince Yozgat Valiliği nezdinde toplanan komisyon toplantısında değerlendirilmiş olup, 09.08.2023 tarihinde komisyon tarafından onaylanarak ilgili bakanlığın onayına sunulmuştur.”