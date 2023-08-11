Kayseri Şeker’den çiftlik yatırımı

Kayseri Şeker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açılama ile Yozgat’a yapacağı çiftlik yatırımının valilikçe onaylandığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimiz tarafından, Yozgat ili Yenifakılı ilçesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılması planlanan 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsisi başvurumuz; "Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usül ve Esaslar" gereğince Yozgat Valiliği nezdinde toplanan komisyon toplantısında değerlendirilmiş olup, 09.08.2023 tarihinde komisyon tarafından onaylanarak ilgili bakanlığın onayına sunulmuştur.”