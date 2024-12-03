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Kayyum atanmıştı! İçki devi satış için anlaşmaya vardı

Danimarkalı içki devi Carlsberg, Rusya'daki Baltika şirketindeki payını satma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşma kapsamında, Carlsberg'in Baltika'daki payı, Azerbaycan ile Kazakistan'daki payları devredilecek. Carlsberg'in Rusya'daki varlıklarının yönetimine Temmuz 2023'te kayyum atamıştı.

Haber Merkezi
AA
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Kayyum atanmıştı! İçki devi satış için anlaşmaya vardı
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Carlsberg’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Baltika’daki payının satışı konusunda anlaşma sağladığı ve anlaşmanın Rusya ve Danimarka’daki ilgili makamlarca onaylandığı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Carlsberg'in Rus şirketi Baltika’daki payının devredileceği kaydedilen açıklamada, Baltika’nın Carlsberg Azerbaycan ve Carlsberg Kazakistan’daki paylarının da Carlsberg’e bırakılacağı ifade edildi. Açıklamada, anlaşmanın değerine ve kiminle yapıldığına ilişkin detay ise paylaşılmadı.

Açıklamada, taraflar arasındaki tüm hukuki uyuşmazlıkların da anlaşma kapsamında sonlandırılacağı kaydedildi.

Kayyum atanmıştı

Carlsberg, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan çekilme kararı almış, Temmuz 2023’te ise şirketin ülkedeki varlıklarının yönetimine kayyum atanmıştı.

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