Kayyum atanmıştı! İçki devi satış için anlaşmaya vardı

Carlsberg’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Baltika’daki payının satışı konusunda anlaşma sağladığı ve anlaşmanın Rusya ve Danimarka’daki ilgili makamlarca onaylandığı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Carlsberg'in Rus şirketi Baltika’daki payının devredileceği kaydedilen açıklamada, Baltika’nın Carlsberg Azerbaycan ve Carlsberg Kazakistan’daki paylarının da Carlsberg’e bırakılacağı ifade edildi. Açıklamada, anlaşmanın değerine ve kiminle yapıldığına ilişkin detay ise paylaşılmadı.

Açıklamada, taraflar arasındaki tüm hukuki uyuşmazlıkların da anlaşma kapsamında sonlandırılacağı kaydedildi.

Kayyum atanmıştı

Carlsberg, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan çekilme kararı almış, Temmuz 2023’te ise şirketin ülkedeki varlıklarının yönetimine kayyum atanmıştı.