Kazak Cumhurbaşkanı’ndan MFA’ya övgü dolu ziyaret

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev, İş Güvenliği alanında gerçekleştirdiği üretimleri ile dünya küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası olma yolunda ilerleyen MFA Maske’nin Astana’da kurduğu fabrikasını ziyaret etti. Tokayev, İcra Kurulu Başkanı Fatih Furtun’dan fabrika ve üretimleri hakkında bilgi aldı. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Furtun, “ Sayın Cumhurbaşkanı bizleri onurlandırarak fabrikamızı ziyaret etti. Kendisine yüksek teknolojiyle donatılmış üretim tesislerimizi tanıtma, yatırımlarımızı yerinde gösterme ve Kazakistan’ın sanayi geleceğine olan katkılarımızı paylaşma fırsatı bulduk “ dedi.

Kazakistan Astana’daki fabrikaları hakkında bilgi veren grup İcra Kurulu Başkanı Fatih Furtun, “ Pandemi döneminde Kazak devletinin daveti üzerine Astana Serbest Ekonomik Bölgesinde bize tahsis edilen 18 bin 500 m2 alan üzerinde yatırıma başladık. Geçen yılın ilk aylarında da yatırımın ilk etabını tamamladık. Şuan burada yılda 10 milyon adet solunum koruyucu iş güvenliği maskesi üretiyoruz. Ayrıca, gaz maskesi ve filtreleri konusunda yeni yatırımlarımız başlamış durumda. Onu da iki yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.

Öz kaynakları ile 10 milyon dolar yatırım yaptı

Astana’ya çok güzel bir yatırım kazandırdıklarını anlatan Furtun, “ Bugüne kadar kendi öz kaynaklarımızla 10 milyon dolar yatırım yaptık. Astana’nın en güzel en modern fabrikalarından birini açtık. Burada öz kaynakla yatırım yapan örnek bir firmayız. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten süreci başından buyana takip ediyordu. Bundan üç sene önce de İstanbul’da düzenlenen Türk-Kazak İş Forumunda kendisine buradaki yatırımızla ilgili bir sunum yapmıştım. Dolayısıyla hem yatırımı hem de hangi aşamada olduğunu görmek hem de genel anlamda bilgi almak ve bir nevi de bizleri onure etmek için böyle bir ziyarette bulundu” dedi.

Astana’da Kurulu fabrikalarında madenler ve demir-çelik endüstrisinde çalışan işçiler için solunum koruyucu iş güvenliği maskesi ürettiklerini anlatan Fatih Furtun, fabrikalarının Kazakistan’da sınırlı sayıda fabrikanın sahip olduğu sanayi ürünleri üretme belgesine de sahip olduğunu belirtti. Furtun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kazakistan fabrikamızla Rusya, Özbekistan, Kırgızistan gibi bölge ülkelerine de ihracat hedefliyoruz. Şuanda burada gaz maskeleri yatırımımıza başladık. Biz bu süreçte savunma sanayi ürünleri üretme belgesini de aldık. Yani buradaki fabrikamız Savunma Sanayi ile ilgili ürünleri üretebilecek bir konumda bu Kazakistan’da çok sınırlı sayıda firmanın sahip olduğu bir belge dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde Kazakistan’ın ihtiyacı olan özel ürünleri de üretmek için bir çalışma içine gereceğiz. Türkiye’deki fabrikamızdan 35 ülkeye solunum koruyucu maske ihracatı yapıyoruz. Kazakistan’da ise ilk ihracatımızı Rusya’ya yaptık. Ancak burada yaptığımız yatırım ağırlıklı Kazakistan için”