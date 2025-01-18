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Kazakistan ASELSAN'a üst düzey atama

ASELSAN’ın Kazakistan merkezli şirketi Kazakistan ASELSAN’ın genel müdürlüğüne, son 5 yıldır Anti-İHA Sistemleri Program Müdürlüğü görevini yürüten Tolga Kurşunlu atandı.

Haber Merkezi
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Kazakistan ASELSAN'a üst düzey atama
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ASELSAN’ın Kazakistan merkezli şirketi Kazakistan ASELSAN’ın genel müdürlüğüne Tolga Kurşunlu atandı. Son 5 yıldır Anti-İHA sistemleri Program Müdürlüğü görevinde bulunan Kurşunlu, 23 yıldır ASELSAN’da görev yapıyor.

Atama sonrasına Tolga Kurşunlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kazakistan Aselsan Engineering firmasında CEO / Genel Müdür olarak yeni bir pozisyona başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum! Bu göreve atanma sürecinde bana güvenen Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Akyol’a, süreç boyunca desteğini esirgemeyen İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Sayın Özgür Taylan Sarı ve SST Sektör Başkanı Sayın Zekeriya Şahin ile İHA Önleme Sistemleri Program Müdürlüğü’nde birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma ve tüm Proje Ekiplerime içten teşekkürlerimi sunarım" ifadelerine yer verdi. 

2011'de kuruldu

Kazakistan’ın yüzde 51, ASELSAN’ın yüzde 49’luk paya sahip olduğu şirket 2011’de faaliyetlerine başlamıştı.

Kazakistan’ın askeri ve sivil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak elektronik cihaz ve sistemlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan şirkette ASELSAN’ın %49, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) %1 ve Kazakhstan Engineering’in %50 iştirak oranında ortaklığı bulunuyor.

Geçen yıl şirket, defiblatör imalatı yaparak ürün yelpazesine eklemişti.

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