Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyor

Bir Kazakistan firması daha Türkiye'den banka satın almak için görüşmeler yürütüyor. Rabobank'ın Türkiye birimini de Kazakistan'dan bir şirket satın almıştı. Olası anlaşmanın, Türkiye’deki düzenleyici kurumların onayına tabi olacağı belirtildi.

Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp., TurkishBank AŞ’nin satın alınması için görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazarlıklar devam ediyor ve henüz kesin bir karar verilmiş değil. Kaynaklar, görüşmelerin gizliliği nedeniyle isimlerini açıklamadı. Olası anlaşmanın, Türkiye’deki düzenleyici kurumların onayına tabi olacağı belirtildi.

Şirket halen görüşme halinde

Freedom Holding’den Bloomberg’e yapılan açıklamada, şirketin halen görüşme halinde olduğu ve dijital bankasının genişlemesi de dahil olmak üzere Türkiye pazarında iş geliştirme konusunda istekli olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ancak, değerlendirdiğimiz bankalar veya yürütülen görüşmelerin detayları hakkında yorum yapmaya hazır değiliz.” denildi.

Bankanın ortakları arasına 2008 yılında Kuveyt Ulusal Bankası da katılmıştı

TurkishBank tarafı ise yorum yapmaktan kaçınırken, bankanın bugün bir açıklama yayınlayacağını bildirdi. TurkishBank, internet sitesinde yer alan bilgilere göre kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık alanlarında faaliyet gösteriyor; ayrıca proje finansmanı ve fon yönetimi hizmetleri sunuyor. Bankanın ortakları arasına 2008 yılında Kuveyt Ulusal Bankası da katılmıştı.

Kazakistan merkezli finans grubu Kaspi.kz, Rabobank Türkiye’yi satın almak için anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor. Türkiye’deki yatırımlarını artıran Kaspi, kısa süre önce Hepsiburada’nın yüzde 65,4 hissesini 1,1 milyar dolara almıştı.

