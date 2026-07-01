Kazaklar Türk bankasını satın aldı: BDDK ve Rekabet Kurumu onayı alındı

Kazakistan kökenli milyarder Timur Turlov tarafından kurulan uluslararası finans ve yatırım holdingi Freedom Holding, Türkiye bankacılık sektöründeki en önemli satın almalardan biri için kritik bir eşiği aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu, Freedom Holding Corp. iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.'nin, Turkish Bank A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 99,32'sini devralmasına resmi onay verdi.

Şubat 2026'da imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında gerçekleşecek işlem, yalnızca Turkish Bank A.Ş.'yi kapsıyor. TurkishBank Grubu'nun Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık faaliyetleri ile diğer varlıkları satışın dışında tutuluyor.

Turkish Bank satın alımı sonrası dijital dönüşüm planı

1982 yılından bu yana faaliyet gösteren Turkish Bank'ın devralınmasının ardından banka, Türkiye'deki düzenleyici kurumların gözetiminde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Freedom Holding ise bankayı, Türkiye'deki bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetlerinin merkezine yerleştirmeyi planlıyor.

Şirket, satın alma sonrasında dijital bankacılık altyapısının güçlendirilmesi, müşteri kanallarının geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve operasyonel verimliliğe yönelik kapsamlı bir dönüşüm programı uygulamayı hedefliyor.

SPK izni sonrası tek çatı finansal hizmet hedefi

Freedom Holding'in Türkiye'deki büyüme planının bir diğer ayağını ise yatırım kuruluşu oluşturuyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) faaliyet izninin alınmasının ardından bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası hizmetlerini tek çatı altında sunmayı amaçlıyor.

Grup, bireysel müşterilerin yanı sıra yüksek gelir grubundaki müşteriler, KOBİ'ler ve kurumsal şirketlere entegre finansal hizmet vermeyi hedefliyor.

Timur Turlov: Türkiye, Freedom Holding için stratejik pazar

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, Türkiye'yi şirket açısından stratejik öneme sahip bir pazar olarak gördüklerini belirterek, Kazakistan'da başarıya ulaşan dijital finans ekosistemini Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Turlov, Türkiye'deki potansiyel müşteri kitlesinin Kazakistan'ın dört ila beş katı büyüklüğünde olduğuna dikkat çekerek, Turkish Bank'ın satın alınmasının bu stratejinin temelini oluşturacağını ifade etti.

21 ülkede finansal hizmet sunuyor

Merkezi New York'ta bulunan Freedom Holding Corp., 21 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir finansal hizmetler grubu konumunda bulunuyor. Şirketin hisseleri NASDAQ'ın yanı sıra Kazakistan Borsası (KASE) ve Astana Uluslararası Borsası'nda (AIX) işlem görüyor.