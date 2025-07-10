Kazancı Holding, 5 şirketiyle Fortune 500 Türkiye’de

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe küresel bir güç olma vizyonu ve sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisiyle hareket eden Kazancı Holding, Fortune 500 Türkiye 2024 Araştırması'nda 5 şirketiyle yer aldı.

Listede, satış gelirleri itibarıyla Aksa Doğalgaz 48'inci, Aksa Elektrik Satış 67'nci, Aksa Enerji 97'nci, Aksa Elektrik Perakende Satış 98'inci ve Aksa Jeneratör 193'üncü sırada yer aldı.

Aksa Enerji, EBİTDA büyüklüğünde 39'uncu, toplam aktifleri itibarıyla 38'inci ve özkaynak büyüklüğünde 37'nci sırada yer alarak Fortune 500 listesi içinde ilk 50'de önemli bir yerde konumlandı. Kazancı Holding, Aksa Grup şirketleriyle listede yıllardır istikrarlı biçimde temsil ediliyor.

Aksa Enerji, 3 bin 124 megavatlık kurulu gücüyle Türkiye'nin önde gelen enerji üreticileri arasında yer alırken, faaliyetlerini Orta Asya, Afrika ve Avrupa'da hızla genişletiyor. Aksa Doğalgaz'ın, 47 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ve 11 milyar metreküp gaz dağıtım hacmi bulunuyor. Aksa Elektrik, 9 şehirde, yaklaşık 4 milyonluk nüfusa elektrik dağıtımı gerçekleştiren dağıtım şirketleri ve 1,5 milyon tüketiciye elektrik tedarik hizmeti sunan perakende şirketleriyle yeşil ve dijital dönüşümü destekliyor. Aksa Jeneratör ise küreselde ilk 5 üretici arasında yer alıyor.

Kazancı Holding, 2024 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 750 milyon dolarlık yatırımla küresel büyümesini pekiştirirken, 2030 yılına kadar 5 milyar doları aşan yeni yatırım planlıyor.

"Entegre bir yapı inşa ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, enerji sektörünün üretimden dağıtıma, teknolojiden altyapıya tüm kritik halkalarında güçlü bir varlık gösteren ve değer üreten entegre bir yapı inşa ettiklerini belirtti.

Kazancı, "Fortune 500 Türkiye listesinde enerji alanındaki tüm şirketimizle yer almamız, bu uzun soluklu stratejimizin doğal bir yansıması. Bu tablo, aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlarımızın, küresel vizyonumuzun ve sürdürülebilir yüksek büyümeye dayalı iş modelimizin bir sonucu. Türkiye'den doğan global bir enerji oyuncusu olarak Kazancı Holding, dünyanın dört bir yanında değer yaratmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.