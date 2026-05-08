KDL Group/Kodooğlu: Enerjide tavan fiyat varsa taban fiyat da olmalı

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji piyasasında Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) günün belli saatlerinde sıfıra kadar düştüğüne dikkat çeken KDL Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kadooğlu, mevcut maliyet tablosunun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Bir HES'in işletme maliyetinin 1 MW başına yaklaşık 1800 TL olduğunu hatırlatan Kadooğlu, "İletim bedeli, DSİ ödemeleri ve genel giderlerle maliyet 1800 TL olarak kabul ediliyor fakat şu anda fiyatlar bunun çok altında. Bu durum işletmeleri çalışamaz hale getiriyor" dedi.

“En yağışlı dönemde sudan faydalanamıyoruz”

Son yılların en yağışlı dönemlerinden birinin yaşandığını hatırlatan Kadooğlu, buna rağmen üretim yapılamamasının ciddi bir kayıp olduğunu dile getirdi. Kadooğlu, “Şu anda suyun en bol olduğu dönemdeyiz. Tam üretim yapılması gereken sezondayız. Hammaddesi %100 su olan, yerli, Allah tarafından bize verilen bir nimet var fakat biz o nimeti boşa harcıyoruz, suyu boşa bırakıyoruz. Çünkü fiyatlar maliyetlerin altında olduğundan, üretim yapmak işletmeler için zarar anlamına geliyor.”

"Tavan fiyat varsa taban fiyat da olmalı"

Sektörün ayakta kalabilmesi için somut bir çözüm önerisi sunan Mustafa Kadooğlu, elektrik piyasasında yalnızca tavan fiyat uygulamasının yeterli olmadığını ifade ederek, alt sınırın da belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kadooğlu, "Nasıl tavan fiyat konuluyorsa, işletmelerin kendisini çevirebilmesi için bir taban fiyat da konulması şart. Bu sağlandığında işletmeler yeniden kendi çarkını döndürebilir hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

“GES’lerde de durum farklı değil”

Sadece hidroelektrik santrallerin değil, güneş enerjisi santrallerinin (GES) de benzer bir tabloyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kadooğlu, özellikle lisanssız üretim tarafında ciddi belirsizlikler yaşandığını belirtti.

“YEKDEM garanti alım süresi dolan lisanssız GES’lerde şu anda iletim bedeli bile karşılanamıyor. Nisan ayı itibarıyla piyasa fiyatı 22-23 dolar seviyesindeyken, sadece iletim bedeli maliyeti yaklaşık 45 dolar. Üretim yapan işletme zarar ediyor. Bu yüzden birçok tesis devre dışı durumda” diyen Kadooğlu, bu dengesizliğin tesislerin kapanmasına yol açtığını ve acil bir mevzuat netleşmesine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

“Arz fazlası ihraç edilmeli”

Mustafa Kadooğlu, Türkiye’nin enerji fazlasının stratejik bir kazanca dönüştürülebileceğini de ifade etti. Bakanlığın konuya eğilmesini beklediklerini belirten Kadooğlu, milli enerji vizyonuna katkı sağlayacak şu önerileri paylaştı: "Eğer arz fazlamız varsa, doğal gaz kullanımını azaltıp yerli kaynağa öncelik vermeliyiz. Ayrıca bu yerli enerjiyi Irak, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan gibi komşu ülkelere ihraç etmek için çalışmalar yapılmalı."

“Yenilenebilir enerji hedefleri için üretim şart”

Türkiye’nin karbon azaltımı ve sürdürülebilirlik hedeflerini hatırlatan Kadooğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesinin stratejik önem taşıdığını vurgulayarak “Paris İklim Anlaşması’ndan bahsediyoruz, karbon salınımını azaltmayı konuşuyoruz. Yenilenebilir enerji bu hedeflerin merkezinde. Ancak mevcut şartlarda üretim yapılamazsa bu hedeflere ulaşmak zorlaşır” diye konuştu.