Kendi enerjisini üreten Çavuşoğlu karbon sıfıra hazır

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Aylık 15 bin ton demir çelik işleme kapasitesine sahip olan Çavuşoğlu Demir Çelik, üretim anlayışıyla çevreci bir yaklaşım ortaya koyduğunu aktardı. Döküm tesislerinin demir, krom ve sac ihtiyacını karşılayan marka, üretimini ise demir cevherinden yapmak yerine kullanılmış demirleri geri dönüştürerek elde ediyor. Böylece hem Türkiye’nin sıfır karbon hedefine ilerlemesine katkı sağlıyor hem de sektörün ithalatını azaltıyor. Şirket ayrıca üretim süreçlerindeki çevreci anlayışına ek olarak yönetimi de üçüncü kuşağa devretmeye hazırlanıyor.

Çavuşoğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve üçüncü kuşak yöneticisi Emre Oğuzönder, hem üretimde demir cevheri yerine geri dönüşüm tekniğini kullanarak hem de üretim tesislerinde kullandığı enerjiyi kendi kaynaklarında üreterek sıfır karbon hedefine ulaşmak üzere olduklarını söyledi. Çavuşoğlu’nun tesisleri hakkında da bilgiler veren Emre Oğuzönder, “Hem Kayseri OSB hem de İncesu OSB’deki tesislerimizde GES yatırımlarında bulunduk. Şu anda kullandığımız enerjiyi kendimiz üretiyoruz. Ayrıca grubumuzun kendi lojistik firması var. Kendi atığımızı da kendimiz taşıyoruz. Şimdiden karbon sıfır bir firma olduk diyebiliriz” diye konuştu.

“Geri dönüşüm sektörünün önemi yeterince kavranamadı”

Eski Sanayi Bölgesi’nde 63 yıl önce başladığı yolculuğunu bugün Kayseri’nin iki ayrı organize sanayi bölgesinde teknolojik donanımlara sahip fabrikalarıyla sürdüren Çavuşoğlu Demir Çelik, yatırımlarında da güncel teknolojiyi takip ediyor.

Türkiye’de geri dönüşüm sektörüne yeterince ilgi gösterilmediğini ifade eden Emre Oğuzönder, “Geri dönüşüm sektörünün önemi ülkemizde maalesef yeterince kavranamadı. Oysa geri dönüşümü, hiçbir şeyi ziyan etmemek ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için fazlasıyla ciddiye almamız gerekiyor. Biz Çavuşoğlu olarak çağa uygun hatta geleceğin beklentilerine uygun yatırımlarda bulunuyoruz. Yakın zamanda Almanya’dan aldığımız Mobile shredder makinasını devreye alacağız. Mobil parçalayıcı yani bir anlamda öğütücü olarak isimlendirdiğimiz bu makine ile geri dönüştüremeyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Ucundaki dişli değiştikçe betonu içindeki demirden ayırabilen, bir otomobili parçalarına ayırabilen bu makine ile geleceği öngören bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Özellikle otomotiv sektöründe fosil yakıt döneminin bitmesi ve elektriğe geçiş bizi bu yatırıma yönlendirdi. Bu makine ile bir otomobilin tüm parçalarını ayrı ayrı geri dönüşüme kazandırabileceğiz. Ayrıca yine bu makinamız sayesinde şu anda deprem bölgesindeki atıkları işleyebilecek tek firma da biziz. Demiri ayırırken kırdığımız betonu da tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar yükselme eğilimine geçti”

Demir çelik şu anda yaşadığı en büyük problemin nakliye ve fiyat dengesizliği konuları olduğunu aktaran Çavuşoğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzönder, “Hem kur riski hem de ham madde fiyatlarındaki arz talep dengesinden kaynaklı doğru pozisyon alabilmek çok önemli. Fakat Rusya Ukrayna savaşı bitmeden bir de İsrail Filistin savaşı çıkması üstüne fiyatlar düşme eğilimden tekrar yükselme eğilimine geçti. İthalat ve iç piyasadaki nakliye sorunu bir kat daha artmış oldu. Deprem dolayısıyla her sektör o bölge için çalıştığından dolayı tekrar bahsettiğimiz gibi nakliye ve fiyat istikrarı sorunları şu an da en büyük sorun. Hızlı sevkiyat yapmak fiyat dengesizliğine karşı alınacak en iyi önlem fakat şu an banka kredileri yüksek seviyede olduğu için yeni yatırım yapmak da biraz riskli” dedi. Oğuzönder ayrıca, sektörlerindeki en önemli sorunlardan birinin de nitelikli elaman sorunu olduğunu belirterek, “Türkiye son yıllarda hem ithalat hem ihracat olarak sektördeki ilk 10 ülkeden birisi bu kadar yoğun olan bir sektörde dilediğimiz eğitimde vasıflı çalışacak arkadaşlar bulamıyoruz. Devletten ve STK’lardan beklentimiz gençleri mesleki eğitme teşvik etme konusunda yardımcı olmaları. Alttan gelen neslin demir-çelik bilgisi ve iştahı bizler için çok önemli” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu Demir Çelik, sürdürülebilir büyüme için yatırımlarını sürdürüyor

Çavuşoğlu Demir Çelik, Kayseri’de Eski Sanayi Bölgesindeki 200 metrekarelik alanda, kurucusu Süleyman Oğuzönder’in kendi çabalarıyla ürettiği manuel çalışan hurda presleme makinesi ile sektöre giren Çavuşoğlu Demir Çelik, bugün hem Kayseri OSB hem de İncesu OSB’deki tesislerinde her türlü endüstriyel metal sanayi atıklarının geri dönüşümünü gerçekleştirerek ekonomiye kazandırıyor. Marka, sürekli yeni yatırım anlayışıyla da hareket ederek, hem çağın gereklerine uygun teknolojiyi önden takip ederek hem de çevre ve iklim duyarlı adımlarda bulunarak büyümesini sürdürüyor.