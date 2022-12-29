Kent Meydanı AVM’nin 2023 hedefi 10 milyon ziyaretçi

Esra Özarfat

BURSA - Kent Meydanı AVM’nin 2008 yılında açıldığını hatırlatan Cemal Tuzcuoğlu, gerek marka gerekse fiziki koşullar anlamında müşteri beklentilerini doğru tahlil ederek başarılı bir 14 yıl geçirdiklerini söyledi. 106 farklı markayı bünyesinde barındıran AVM’nin toplam 29 bin 800 metrekare kiralanabilir alana sahip olduğuna işaret eden Tuzcuoğlu, “Kent Meydanı AVM olarak şehrin tam merkezinde yer almamız ve kolay ulaşımımız sayesinde açıldığımız günden bu yana her yaş grubunun buluşma noktası haline geldik. AVM bünyesindeki 6 bin 500 metrekarelik meydanda çok sayıda açık hava etkinliğine de ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda kentin açık hava kültür merkezi konumundayız” diye konuştu.

AVM’de zaman geçirme süreleri arttı

Türkiye’de 3 büyük teknoloji marketinin tek çatı altında bulunduğu tek AVM olduklarına vurgu yapan Cemal Tuzcuoğlu, elektronik pazardaki hızlı büyümeye işaret etti. Kent Meydanı AVM bünyesinde 110 çalışanla hizmet verdiklerini kaydeden Tuzcuoğlu, mağazalarda çalışanlarla birlikte AVM’de bin 100 kişinin istihdam edildiğini, yan hizmet verenlerle bu sayının 3 bin kişiye ulaştığını ifade etti. Doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu dile getiren Tuzcuoğlu, pandeminin ardından 40-45 dakika olan AVM’de zaman geçirme sürelerinin artış kaydettiğini, AVM’leri tercih eden aile sayısında da artış gözlemlediklerini aktardı. 2022’yi 9 milyon ziyaretçi ile kapatacaklarını anlatan Tuzcuoğlu, 2023’te ziyaretçi sayısında 10 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Tuzcuoğlu, pandemi öncesinde sadece 1 milyonu sinema izleyicisi olmak üzere ziyaretçi sayısının yıllık 13 milyonu bulduğunu hatırlatarak pandemi öncesi rakamlara ulaşmanın zaman aldığını vurguladı. Girdi maliyetlerindeki artışın da altını çizen Cemal Tuzcuoğlu şunları söyledi: “2023’te öz sermaye gücü olmayan AVM’ler çok daha fazla zorlanacak. Kapanma görmeyebiliriz ama bankalara devirlerin çok yaşanacağını öngörüyoruz. Öte yandan tüketim eğilimleri değişiyor. Buna göre hazırlıklı olup sürekli yenilenebilmek önem kazanıyor.”