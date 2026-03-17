Kent, yarım asırlık bayram geleneğini bu yıl Diyarbakır’da “Bayram Sokağı” ile yaşatıyor

Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin önemli oyuncularından Mondelēz International Türkiye, Ramazan Bayramı döneminde Kent markasıyla bayram geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Avrupa Bölgesi’nin en büyük sakız ve şeker üretim tesislerinden biri olan Gebze fabrikasında gerçekleştirilen üretimle bayram dönemi için yaklaşık 9 bin ton şeker üreten şirket, Kent ürünlerini Türkiye genelinde 10 bin geleneksel ve 30 bin modern satış noktasına ulaştırdı.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyar TL büyüklüğe sahip hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarının önemli oyuncularından olan Mondelēz International Türkiye, bayram coşkusunu bu yıl Diyarbakır’da hayata geçirdiği Kent Bayram Sokağı ile farklı bir deneyime dönüştürüyor. Sokak giydirmeleri, bando performansları ve bayramın paylaşma ruhunu yansıtan etkinliklerle hazırlanan Kent Bayram Sokağı, şehirde bayram atmosferini yaşatan renkli bir buluşma noktası oldu.

Mondelēz International Türkiye Pazarlama Lideri Zümrüt Elitaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kent, yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de bayramların en tanıdık ve en sevilen tatlarından biri. Biz de bu köklü geleneği yalnızca ürünlerimizle değil, bayramın bir araya getiren ve paylaşmayı hatırlatan ruhuyla da yaşatmayı önemsiyoruz. Bu yıl Diyarbakır’da hayata geçirdiğimiz Kent Bayram Sokağı ile bayram coşkusunu şehirle birlikte yaşamak ve insanları aynı sokakta buluşturmak istedik. Kent olarak bayramların paylaşma kültürünü yaşatan projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Bayram dönemleri üretim ve istihdama katkı sağlıyor

Mondelēz International Türkiye için bayram dönemleri üretim ve ihracat açısından da önemli bir dönem olmaya devam ediyor. Şirket, başta Irak, Almanya ve Kuveyt olmak üzere 20’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 665 tonluk bayram şekeri ihracatıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürürken, bayram dönemlerinde artan talebe paralel olarak bu yıl da 7 bin kişilik ek istihdam yaratıyor.

Bayram şekeri tüketiminde Güneydoğu Anadolu öne çıkıyor

Mondelēz International Türkiye’nin paylaştığı verilere göre Türkiye’de bayram şekeri tüketimi 17 bin ton seviyesinde bulunuyor. Tüketicilerin %91’i bayram alışverişlerinde mutlaka bayram şekeri satın alıyor. Kişi başına ortalama 3,42 kg ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi bayram şekeri tüketiminde ilk sırada yer alırken, onu 2,76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2,58 kg ile İç Anadolu Bölgesi, 2,54 kg ile Marmara Bölgesi, 2,44 kg ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kg ile Akdeniz Bölgesi ve 1,71 kg ile Ege Bölgesi takip ediyor. Bayram şekeri satışlarının yüzde 10’u ise Kent Bayram Sokağı’nın yer aldığı Diyarbakır’da gerçekleştiriliyor.