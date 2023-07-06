Keramika, küresel rekabete “Seramiğin Başkenti” Kütahya’dan liderlik ediyor

MEHMET RIDVAN CEBECİOĞLU/KÜTAHYA

Keramika markasının, 2006 yılında daha önce Madencilik sektöründe faaliyet gösteren ÜNSA A.Ş bünyesinde, yüzde yüz yerli sermaye ile Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesinde kurulduğunu anlatan Genel Müdür Emin Yüce: “1972 yılında başladığımız madencilik faaliyetlerimize, 2000’li yıllarda rezervlerin azalması sebebiyle farklı bir sektör arayışına girdik. Yatırımlarımızı gerçekleştirdiğimiz Kütahya’nın, “Seramiğin Başkenti” olmasından dolayı şehrin ve ülkenin kültürel, sanatsal, ticari miraslarına sahip çıkma bilinciyle seramik sektöründe yatırım yapma kararı aldık. Bu vesileyle terk ettiğimiz yaklaşık 300 hektarlık maden sahasını ağaçlandırarak gelecek kuşaklara emanet bırakacağımız Değirmisaz Ormanı’nı hayata geçirdik.” dedi.

“Otomasyona dayalı endüstriyel üretime geçtik”

2006 yılından bu yana taviz vermeden benimsedikleri kalite yönetim anlayışıyla, yüksek teknolojiye sahip, iyi donanımlı üretim tesislerinde tedarik edilen yüksek kaliteli hammaddeleri kullanarak 300’ün üzerinde farklı renk ve 1000’den fazla model ile ayda 6 milyon adet üretim yaptıklarını ifade eden Yüce: “ Her yıl, sektörümüzü yakından ilgilendiren moda, sanat, gastronomi konularındaki yenilikleri takip ederek oluşturduğumuz koleksiyonları tarihi, kültürel ve geleneksel dokunuşların yanı sıra modern yaklaşımlarla harmanlayarak kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz. 2017 yılında kurulan tasarım merkezimiz ve 2022 Yılında kurulan Ar-Ge merkezimizde alanlarında uzman, genç ve motivasyonları yüksek ekiplerimiz çalışıyor. Bu ekiplerimiz aynı zamanda ulusal ve uluslararası akademik mecralarda sektörümüzü yakından ilgilendiren yayınlar yapıyorlar. Bu anlamda sanayi ve bilimin hep birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kendi kulvarımızda son 2 yılda almış olduğumuz ihracat şampiyonluğu ünvanımızda Ar-Ge ve Tasarım konularında yapmış olduğumuz yatırımların etkili olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da üretimlerimize bu bilinçle devam etmeyi planlıyoruz. Özellikle son yıllarda üretim sahamızda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla sofra üstü seramik sunum grubunda yaygın olan el emeğine dayalı üretim anlayışından, otomasyona dayalı endüstriyel üretim anlayışına da hızlı bir geçiş yaptık. Yapmış olduğumuz bu değişikliklerle küresel markalarla rekabet gücümüzü artırarak ülke ekonomimize ve sektörümüze katkı sağlıyoruz.” dedi.

“Tesislerimizde Yeşil Mutabakata uyumlu üretime yapılıyor”

Aynı zamanda “Yeşil Çevre, Temiz Enerji “ anlayışıyla, AB Yeşil Mutabakat şartlarına uyumlu üretim tesislerinde, düşük karbon stratejisi ile hareket ettiklerini ifade eden Yüce, “Üretimlerimizde doğaya saygılı ve çevre dostu önemli yatırımlara ve yeniliklere imza atılmasını asli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Değirmisaz’da bulunan maden sahamızda 1 Mwh’lık enerji üreten Güneş Enerjisi panellerimize ek olarak bu yıl tamamlamayı hedeflediğimiz, üretim sahamızdaki çatılarımıza yerleştirilen 2 Mwh’lık güneş enerjisi panellerimizle tesisimizin ihtiyacı olan elektriği üretmeyi planlıyoruz” dedi.