Kerem Nükte Gayrimenkul ile Faras İnşaat’tan Stratejik iş birliği

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kerem Nükte Gayrimenkul yetkilileri, Ankara İncek’te bulunan Faras İnşaat A.Ş. Merkez Ofisi’nde, Abdurrahman Uzun ve Mücahit Kaya’nın aracılığıyla Faras İnşaat A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Aras ile kapsamlı bir iş geliştirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında, Türkiye’nin farklı şehirlerinde hayata geçirilecek büyük ölçekli projelerin satış ve pazarlama süreçlerine ilişkin ön anlaşmaya varıldı.

Ön anlaşma kapsamında;

Ankara’da 2 binin üzerinde konut ve ticari bağımsız bölümden oluşan projeler,

İstanbul’da 2 binin üzerinde konut ve ticari bağımsız bölümden oluşan projeler,

Ankara’da 350’nin üzerinde ofis projesi,

Mersin’de hayata geçirilecek Tisania Projesi

için iş birliği konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Kerem Nükte Gayrimenkul yetkilileri, söz konusu anlaşmanın hem sektöre hem de yatırımcılara önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Türkiye’nin farklı şehirlerinde geliştirilen nitelikli projeleri yatırımcılarla buluşturacak bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz. Sürece katkı sunan başta Faras İnşaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Aras olmak üzere, görüşmenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Abdurrahman Uzun ve Mücahit Kaya’ya teşekkür ediyoruz. İş birliğinin tüm taraflar için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.