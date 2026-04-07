Kerem Nükte’den iki şehirde dev hamle: Toplam yatırım hacmi 803 milyon TL

Mimar Selman Ersöz ve yatırımcı AKN Nükte İnşaat yetkilisi Mimar Abdullah Nükte iş birliğiyle geliştirilen projelerin en dikkat çekeni İstanbul Kalamış’ta yükselirken, diğer üç proje Konya’da hayata geçirilecek. Projelerin tek satış yetkilisi Kerem Nükte Gayrimenkul olacak.

Kalamış’ta prestij projesi

İstanbul’daki +1 Nükte Kalamış projesi, 265 milyon TL’lik yatırım değeriyle öne çıkıyor. Müstakil binaların bulunduğu sahil sokaklarından birinde konumlanan proje, sahile 20 metre ve Fenerbahçe Stadyumu’na 100 metre mesafede yer alıyor. 6 katlı olarak planlanan projede, tamamı 3+1 dairelerden oluşan prestijli bir yaşam alanı sunuluyor.

Konya’da 3 yeni proje

Kerem Nükte Gayrimenkul, Konya’da ise üç ayrı projeyi eş zamanlı olarak öncü oldu.

Sancak’ta yer alan +1 Nükte Göztepe, 336 milyon TL’lik yatırım değeriyle Konya’daki projeler arasında en büyük hacme sahip projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yine Sancak bölgesindeki +1 Nükte Bostancı, 126 milyon TL’lik büyüklüğü ve 28 dairelik yapısıyla dikkat çekerken, +1 Nükte Erenköy ise 12 daireden oluşan ve 76 milyon TL yatırım değeriyle daha butik bir konsept sunuyor.

Tek satış yetkilisi Kerem Nükte !

Projelerin tek satış yetkilisi Kerem Nükte Gayrimenkul’ün İstanbul’daki prestij projesi ile Konya’daki yeni yatırımlarını birlikte yürütmesi, şirketin büyüme stratejisinde çok şehirli bir model benimsediğini ortaya koyuyor. Firma, geliştirdiği projelerle hem Konya’da konut üretimini artırmayı hem de İstanbul’da yüksek katma değerli projelerde yer almayı hedefliyor.