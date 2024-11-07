Kerevitaş üçüncü çeyrekte cirosunu 17,3 milyar liraya yükseltti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kerevitaş'ın dokuz aylık konsolide cirosu 17,3 milyar lira olurken, brüt karı ise 295 milyon lira artarak 3,6 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde şirkentin konsolide brüt kar marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artışla yüzde 21,1 olarak gerçekleşirken, konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 9,7 oldu.

Kerevitaş, bu dönemdeki 1,6 milyar liralık ihracat rakamıyla pozisyonunu koruyarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

Kerevitaş, markalarıyla büyümeye devam ediyor

Kerevitaş markalarından SuperFresh, yılın ilk 9 ayında hem tonaj hem ciroda pazarın üstünde büyümeyle sektördeki liderliğini sürdürdü. Bu dönemde güçlü Ar-Ge ekibi ve uzman şeflerin işbirliği ile 8 yenilikçi ürünün lansmanı yapıldı ve SuperFresh'in etkin iletişimleri ve güçlü inovasyonları, yılın üçüncü çeyreğinde markaya 9 ödül getirdi.

SuperFresh, "Türkiye'nin Lovemark'ları 2024" araştırmasında, "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçildi.

Kerevitaş, yağ sektöründeki güçlü markalarıyla da 9 ayda ciroda yüzde 67'lik pazar payıyla açık ara liderliğini sürdürürken, yağ pazarının en çok tüketilen ve en sadık tüketiciye sahip markası Ülker Bizim Yağ ve Ülker Teremyağ pazardaki pozisyonunu güçlendirdi.

Bizim Yağ'ın yükselen yemek yapma trendlerini gözeterek attığı dijitalleşme adımlarından, Türkiye'nin ilk ve tek hamur işi kanalı "Hamur Bizim İşimiz", YouTube'daki abone sayısıyla sosyal medyada gıda alanında en yüksek takipçiye sahip markalı yemek kanalı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, Kerevitaş'ta, her alanda gelişmeye, büyümeye ve Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe pazar lideri markalarımızla, Türkiye ve dünyadaki yaygın satış noktalarımız ve iş ortaklarımızla satış gelirlerimizde artış sağlarken, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına, yüksek kaliteli, inovatif ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.