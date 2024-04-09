Kervan Gıda, Dryff Kurutulmuş Gıda'yı satın aldı

Kervan Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile yeni şirket satım alımını duyurdu.

Açıklamada, gıda sektöründe ürün çeşitliliğini artırma ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik yatırımları kapsamında gıda sektöründe freeze-dry (dondurarak kurutma) teknolojisi ile üretim faaliyeti gösteren Dryff'nin sermayesinin yüzde 100'üne denk gelen toplam 2,5 milyon TL nominal değerli payın satın alımının gerçekleştirdiği belirtilirken işleme ilişkin hisse devir sözleşmeleri imzalandı.

İlgili payların değeri 505 bin 583 euro olarak belirlendi. Payların satın alımına ilişkin ödemelerin büyük kısmı (yaklaşık 481 bin euro) 24 ay taksitle ödenecek. Kalan kısmın ödemesinin ise 15 Nisan 2024 tarihinde yapılması planlanıyor.

KAP’a yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Dryff, kurutulmuş gıda sektöründe en gelişmiş kurutma teknolojilerinden biri olan dondurarak kurutma alanında faaliyet göstermektedir ve temel olarak meyve, sebze, peynir vb. gibi gıda ürünlerinin kurutma prosesini gerçekleştirmektedir. Ortaklığımız Kervan Gıda açısından ise Dryff şirketinin satınalımı inovatif, stratejik ve katma değerli bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Ortaklığımızın ana faaliyet alanında olan jelly ve licorice kategorilerindeki ürünlerin bir kısmı da Dryff şirketinde kurutularak pazara sunulacaktır. Halihazırda dünyanın en önemli pazarlarındaki market raflarında "freeze-dried jelly (dondurularak kurutulmuş jelly)" ürünleri yerini almaya başlamıştır. İlgili ürünlerin kilogram başına satış fiyatları, standart jelly ürünlerinin kilogram başına satış fiyatları ile kıyaslandığında katma değeri yüksek bir ürün olduğu görülmektedir. Ortaklığımız ilerleyen süreçte de kendi kategorisinde katma değeri yüksek olan inovatif ürünlere ilişkin yatırımlarına devam edecektir."