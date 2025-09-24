Kervan Gıda ile EBRD’den yeni iş birliği

Kervan Gıda, EBRD’den temin ettiği 40 Milyon Euro tutarındaki finansmanla, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyecek, finansal yapısını güçlendirecek ve çalışanların gelişimine yönelik yeni programlar için kaynak sağlayacak.

"Hem iç pazarda hem de uluslararası arenada daha rekabetçi ve karlı bir şekilde büyümemiz devam edecek"

Kervan Gıda CEO'su Devrim Kılıçoğlu, EBRD’den sağlanan finansmana ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Finansal disiplinin, sürdürülebilir karlı büyüme ve güçlü bir mali yapı için kritik olduğuna inanıyorum. EBRD’den sağladığımız 40 Milyon Euro finansman, finansallarımızı güçlendirerek sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimizi desteklememize olanak tanıyacak. Bu finansmanın, kısa ve orta vadede finansman maliyetlerimizi azaltarak şirketimizin karlılığına olumlu etki edeceğine inanıyorum. Bu finansman ile birlikte öngörülebilir nakit akışımızla önümüzdeki dönemde hem iç pazarda hem de uluslararası arenada daha rekabetçi ve karlı bir şekilde büyümemiz devam edecek.”

"Genç yeteneklere staj ve kariyer gelişimi imkanları sağlamayı sürdüreceğiz."

Alınan finansmanın yalnızca şirketin finansal gücünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda insan kaynağına yönelik stratejik bir adım niteliği taşıdığını vurgulayan Devrim Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Çalışanlarımız bizim en büyük değerimizdir. Bu kapsamda, eğitim ve gelişim programlarımızı güçlendirmeye, çalışanlarımızın yetkinliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yerel eğitim kurumlarıyla iş birliğimizi genişleterek genç yeteneklere staj ve kariyer gelişimi imkanları sağlamayı sürdüreceğiz.”

"Kervan Gıda olarak, çevresel sorumluluğumuzu işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna da özellikle değinen Kervan Gıda CEO’su Devrim Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Kervan Gıda olarak, çevresel sorumluluğumuzu işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi bunun somut bir göstergesidir. EBRD ile yaptığımız iş birliği sonucunda temin ettiğimiz finansmanın bir bölümünün yeşil yatırımlara yönlendirilmesi, çevreye duyarlı projelerimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu kapsamda, enerji verimliliğini artırmaya, sürdürülebilir ambalaj çözümleri geliştirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. EBRD’nin bu süreçte bize duyduğu güven şirketimizin uluslararası standartlardaki yönetim anlayışını ve güçlü gelecek vizyonunu da teyit etmektedir.”