Kervan Gıda, İngiliz ASDA’nın da raflarına girdi

ABD, İngiltere ve Almanya’da bulunan satış şirketlerinin yanı sıra 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kervan Gıda, küresel ölçekte büyümesini İngiliz ASDA market ile sürdürüyor. İngiliz perakende devi ASDA, özel markalı ürünlerinde Kervan Gıda’yı tercih etti.

ASDA’nın raflarında hem Bebeto ürünleri hem de Kervan Gıda tarafından üretimi yapılan özel markalı ürünler yer almaya başladı.

6 aylık ihracat 181 milyon dolar

Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar “Dünyanın en büyük perakende zinciri konumundaki Walmart ile devam eden iş ortaklığımız, aynı zincirin sahip olduğu İngiliz ASDA market ile sürüyor. ASDA’nın tüm dünya markaları için bir hedef olan değerli raflarında Bebeto markamızla geniş bir şekilde yer alıyoruz.

Daha da önemlisi, ASDA üretim kalitemize olan güveniyle özel markalı ürünlerinin üretimini bize emanet ediyor. Bu bizim için, ekonomik kazancın ötesinde bir önem taşıyor. ASDA ile yapılan anlaşma İngiltere pazarında çok büyük bir adım” dedi.

Şirketin 2022 yılı ilk 6 ayında yaptığı ihracatın 118,1 milyon dolar olduğunu belirten Burhan Başar, “2022 itibariyle Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi, dünyanın en çok çeşit üreten yumuşak şeker firması konumundayız.

Yine bu yıl itibarıyla; ‘Dünyanın en iyi 100 şekerleme şirketi’ arasında kendi kategorimizde 6’ncı, genel kategoride 82’nci sırada yer alıyoruz. 2030 hedefimiz ise kendi alanımızda dünya çapında ilk üç firmadan biri olmak” dedi.