Kervan Gıda, Uçantay Gıda'yı bünyesine katıyor

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde 100 bağlı ortaklığı Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Uçantay Gıda'nın tüm aktif ve pasifleri Kervan Gıda'ya devredilecek.

Sermaye artırımı yapılmayacak

Şirket, kolaylaştırılmış birleşme yöntemi uygulanacağı için birleşme raporu hazırlanmayacağını, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmayacağını bildirdi.

Ayrıca birleşme nedeniyle sermaye artırımı yapılmayacak, pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmayacak ve işlem genel kurul onayına sunulmayacak.

Birleşme sürecinin tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayına sunulacağı belirtildi.