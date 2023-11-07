Kervan Gıda’dan 2 milyar lira ciro

Kervan Gıda, 2023 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılının ikinci çeyreğindeki büyüme ivmesini sürdüren Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2023 yılı 3. çeyrek konsolide FAVÖK’ü 2022 yılının aynı döneminde göre yüzde 61,7 büyüyerek 344 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri de 2022 yılının aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 46 artarak 2 milyar TL’nin üzerine çıktı. Brüt kâr marjı yüzde 32,1 olan Kervan Gıda’nın konsolide FAVÖK marjı da yüzde 16,5 oldu.

“Tarihimizde bir ilke imza attık”

Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda İcra Kurulu Başkanı Burhan Başar, “Kervan Gıda olarak tarihimizde bir ilke imza atarak 3 ayda 2 milyar TL’nin üzerinde ciro elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, sadece finansal yatırımlarla elde ettiğimiz bir başarı değil. Tüm çalışanlarımızın emeği ve katkısı ile elde ettiğimiz bir başarı oldu. Bu büyüme ivmesini sürdürmek için yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlar yapmaya ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz Mısır yatırımı ile birlikte 2024 yılının şirketimiz için çok daha iyi olacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda İstanbul’daki üretim tesisimizin Akhisar’a taşınma sürecinin tamamlanması ve GES yatırımlarımızın da devreye girmesiyle birlikte kar marjlarımızda daha da artış bekliyoruz. Kervan Gıda olarak, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte daha da büyük başarıları hedefliyoruz.” diye konuştu.

Yeni yatırım ve projeleri ile büyümesini sürdürüyor

“2022 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi” listesine 82’nci sıradan giren ve 2023 listesinde 66’ncı sıraya yükselen Kervan Gıda, Türkiye ve Polonya’da 110 bin metrekarelik yedi fabrikasıyla ve yıllık 111 bin ton üretim kapasitesiyle 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da, Rusya’da ve Polonya’da bağlı ortaklıkları bulunan Kervan Gıda, 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.