Kervan Gıda’dan 20 milyon dolarlık GES yatırımı

Kervan Gıda, yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Manisa Akhisar’da 340 bin metrekarelik alanda kurulu GES projesiyle yılda 20 bin ton karbon ayak izini azaltıyor.

Konuya ilişkin konuşan Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, “Sürdürülebilir adımlarla çevreye, insana, doğaya değer katmak, öncelikli hedefimizi oluşturuyor. Üretimlerimizde, dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, çocuklarımıza özenle korunmuş bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Kervan Gıda olarak, kullandığımız yüksek teknolojili ekipmanlar, yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar ve çevre risk analizlerimiz sayesinde çevresel etkilerimizi yönetiyoruz. Gelecek vizyonumuz, sadece markamızı büyütmek değil aynı zamanda toplumumuza ve çevremize katkıda bulunurken, daha iyi bir dünya yaratmak üzerine kurulu. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz projemiz ile enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü GES santrallerimizden sağlıyoruz.” dedi.

“Yılda 24 bin ton karbon ayak izini azaltıyoruz”

20 milyon 750 bin dolarlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımıyla, 340 bin metrekarelik bir alanda, sürdürülebilir bir gelecek inşa ettiklerini belirten Can, devamında şunları kaydetti: “Manisa Akhisar lokasyonumuzda 45 bin adet 550 W HT panellerle donatılmış, 25 bin kWp kurulu panel gücüne sahip devasa bir enerji santrali kurduk. Kervan Gıda olarak; Güneş Enerjisi Santralleri projemizle yıllık 40 milyon kWh elektrik üretimiyle geleceğin enerjisini bugünden sağlıyoruz. Yılda 460 bin ağaç dikmeye eşdeğer olan bu proje sayesinde, yıllık 24 bin ton karbon ayak izini azaltarak, doğamıza can katıyoruz.”