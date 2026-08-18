Kervan Gıda’dan 2026’nın ilk yarısında 402 milyon TL net kâr

Yumuşak şeker üreticilerinden Kervan Gıda, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona eren ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Rapor doğrultusunda 2025 yılının ilk altı ayını 382 milyon TL net zarar ile kapatan Kervan Gıda, 2026 yılının aynı döneminde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Şirket, uyguladığı verimlilik politikalarıyla dönemi 402 milyon TL net kâr ile tamamladı ve net kâr marjı da %5,0 olarak gerçekleşti.

Kervan Gıda’nın 2026 yılı ilk yarıyıl net satışları 8 milyar TL olarak gerçekleşirken, brüt kâr marjı %28,7’den %30,4’e çıktı. Satış maliyetlerini ve operasyonel giderleri etkin yöneten şirket, Esas Faaliyet Kârını %31,8 artırarak 932 milyon TL’ye ulaştırdı. Şirketin bu dönemdeki FAVÖK’ü ise 847 milyon TL oldu.

2025 yılının Haziran ayında (2025/06) 6,4 milyar TL olan net borç, 2026 yılının Haziran ayında (2026/06) 4,8 milyar TL’ye geriledi. Böylece net borç son bir yılda 1,6 milyar TL azaltılmış oldu.

Öncelik operasyonel verimlilik, nakit akışı ve borçluluk yönetimi

Kervan Gıda, uyguladığı doğru fiyatlama, sıkı maliyet yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileri sayesinde geçen yılın aynı dönemindeki zararı geride bırakırken şirket adına yılın ilk 6 ayındaki en önemli çıktı borçluluk seviyesindeki belirgin düşüş oldu. Doğru nakit yönetimi sayesinde borçluluk oranını düşüren Kervan Gıda, bu sayede finansman giderlerini de %51 düşürerek küresel dalgalanmalara karşı daha dirençli bir pozisyonda kaldı. Bu noktada Net Borç / FAVÖK oranının 2,77 seviyesine gerilemesi de finansal sağlığın net bir göstergesi oldu. Gelecek dönemde operasyonel karlılığı korumak, borçluluk oranını güvenli seviyede tutmak ve küresel pazarlardaki liderlik yürüyüşünü sürdürülebilir karlı büyüme odaklı adımlarla taçlandırmak, Kervan Gıda’nın hedefleri arasında yer alıyor.

Küresel ölçekte güçlü konum

Kervan Gıda, 30 yılı aşkın deneyimiyle yumuşak şeker ve sakız kategorilerinde faaliyet gösteren, yüksek ihracat oranına sahip global bir şekerleme üreticisi olarak Türkiye, Polonya ve Mısır’daki toplam 6 üretim tesisinde üretim çalışmalarını sürdürüyor. Yıllık 108 bin ton üretim kapasitesine sahip Kervan Gıda, 3.013 çalışanıyla 6 kıtada 85’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye’de yumuşak şeker kategorisinde güçlü bir pazar konumuna sahip olan Kervan Gıda, küresel yumuşak şeker sektöründe de ilk 5 şirket arasında yer alıyor. AR-GE ve fonksiyonel ürünler alanındaki çalışmalarını büyüme stratejisinin önemli unsurlarından biri olarak konumlandıran Kervan Gıda, yılın ilk yarısında AR-GE çalışmalarına 39,6 milyon TL kaynak ayırdı.

Kervan Gıda, 2020-2025 yılları arasında Polonya’daki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, Mısır’daki üretim tesisinin kurulması, Türkiye’deki üretim hattı yatırımları ve ABD’deki depo projesi vb. çalışmalar için yaklaşık 170 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi.