Kervan Gıda’dan 3. çeyrekte 77 milyon TL net kâr

Kervan Gıda, kamuya açıkladığı finansallarda yılın üçüncü çeyreğinde 77 milyon TL net kâr açıkladı.

Açıklanan raporda işletme faaliyetlerinden güçlü nakit akışı sağlandığı, yatırım harcamalarının azaldığı ve operasyonel kârlılığın arttığı belirtildi. Önceki dönemde gerçekleştirilen yatırımların olumlu sonuçları da bu dönemde operasyonel kârlılıktaki artışa katkı sağladı.

Sürdürülebilir kârlı büyüme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor

CEO Devrim Kılıçoğlu, Kervan Gıda’nın dolar bazında satış gelirlerini 296 milyon dolara çıkartarak bir önceki yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 12 artırdığının ve etkin maliyet yönetimi ile finansal giderlerdeki düşüşle birlikte kâr marjlarının tırmanmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Sürdürülebilir karlı büyümenin devam edeceğini söyleyen Kılıçoğlu, önümüzdeki dönemde operasyonel verimliliğin, dijitalleşme yatırımlarının ve tüm pazarlardaki etkinliğin daha da artacağını vurguladı.

Devrim Kılıçoğlu, şunları aktardı:

“Küresel ve yerel ölçekte artan rekabet, ticaret savaşları ve enflasyondan döviz kurlarına kadar ekonominin hemen her alanında dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir süreçte, Kervan Gıda olarak ciromuzu ve kârlılığımızı artırmaya devam etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde çevik yönetim anlayışıyla birlikte üretim süreçlerinin ve ürün portföyünün optimize edilmesine, yurt dışındaki yatırımların verimlilik ve kârlılık artışlarına ve nakit akışına odaklanılması hedeflenmektedir.”