  3. Kervan Gıda’dan 3. çeyrekte 77 milyon TL net kâr
Kervan Gıda’dan 3. çeyrekte 77 milyon TL net kâr

Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal raporunu açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 195 artışla 77 milyon TL net kâr elde etti.

Kervan Gıda, kamuya açıkladığı finansallarda yılın üçüncü çeyreğinde 77 milyon TL net kâr açıkladı.

Açıklanan raporda işletme faaliyetlerinden güçlü nakit akışı sağlandığı, yatırım harcamalarının azaldığı ve operasyonel kârlılığın arttığı belirtildi. Önceki dönemde gerçekleştirilen yatırımların olumlu sonuçları da bu dönemde operasyonel kârlılıktaki artışa katkı sağladı.

Sürdürülebilir kârlı büyüme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor

CEO Devrim Kılıçoğlu, Kervan Gıda’nın dolar bazında satış gelirlerini 296 milyon dolara çıkartarak bir önceki yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 12 artırdığının ve etkin maliyet yönetimi ile finansal giderlerdeki düşüşle birlikte kâr marjlarının tırmanmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Sürdürülebilir karlı büyümenin devam edeceğini söyleyen Kılıçoğlu, önümüzdeki dönemde operasyonel verimliliğin, dijitalleşme yatırımlarının ve tüm pazarlardaki etkinliğin daha da artacağını vurguladı.

Kervan Gıda’dan 3. çeyrekte 77 milyon TL net kâr - Resim : 1

Devrim Kılıçoğlu, şunları aktardı:

“Küresel ve yerel ölçekte artan rekabet, ticaret savaşları ve enflasyondan döviz kurlarına kadar ekonominin hemen her alanında dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir süreçte, Kervan Gıda olarak ciromuzu ve kârlılığımızı artırmaya devam etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde çevik yönetim anlayışıyla birlikte üretim süreçlerinin ve ürün portföyünün optimize edilmesine, yurt dışındaki yatırımların verimlilik ve kârlılık artışlarına ve nakit akışına odaklanılması hedeflenmektedir.”

