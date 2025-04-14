Keskinoğlu, Avrupa pazarına ihracata başlıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Keskinoğlu, Avrupa Birliği ülkelerine ileri işlenmiş ürünler ve tavuk döner ihracatı gerçekleştirmek için yetki belgesi aldı. Yıllık 30 bin ton işlenmiş piliç eti üretim kapasitesine sahip Keskinoğlu, ihracat hacmini genişletmeye devam ediyor.

Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, sektörün gelişmesi adına yeni alternatif pazarların bulunmasının önemine dikkat çekerek, “AB ülkeleri ile yoğun görüşmelerimiz sürüyor. Keskinoğlu Avrupa mutfaklarında yerini alacak. Düzenli ihracatın çalışmaları yanı sıra; potansiyel pazarlarda kalıcı olabilmek de bir o kadar önemli. Ülke olarak, sektör olarak bunu mümkün kılacak kaliteli üretim ve sürdürülebilir tedarik gücüne sahibiz. Bununla beraber Avrupa Birliği gibi sektörümüz için yeni alternatif pazarların bulunması, mevcut ihraç pazarlarının kapanması neticesinde ortaya çıkabilecek üretim fazlasının yönetilmesi konusundaki zorlukların bertaraf edilmesini sağlayacaktır” dedi.