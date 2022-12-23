Keskinoğlu için en yüksek teklifi Lezita verdi
Akhisar merkezli Keskinoğlu Tavukçuluk’un, Ziraat Bankası’nda bulunan paylarının satışına ilişkin ihalede en yüksek teklifi Lezita verdi. İhalenin sonucu Ziraat Bankası’nın yetkili organlarının onayı ile kesinleşecek.
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızcılık İşletmeleri'nin Ziraat Bankası’na ait yüzde 99.4 oranındaki hissesinin satışına dair ihalede, ilk aşamanın kazananı Lezita oldu. Lezita, ihalede en yüksek teklifi verdi. 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin sonucu Ziraat Bankası’nın yetkili organlarının onayı ile kesinleşecek.
Sonucun kesinleştiğine ilişkin yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde, Banka ile Lezita arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanacak. Pay Devir Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde Rekabet Kurulu’na gerekli başvuru yapılacak. Rekabet Kurulu onayının alınmasını takiben yapılacak ödeme neticesinde hisse devri gerçekleşecek.
Keskinoğlu hisseleri 2020'de Ziraat Bankası’na devredilmişti.