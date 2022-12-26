Keskinoğlu'na en yüksek teklifi Lezita verdi
Keskinoğlu'nun Ziraat Bankası’nda bulunan paylarının satışına ilişkin ihalede en yüksek teklifi Lezita verdi.
Akhisar merkezli Keskinoğlu Tavukçuluk’un, Ziraat Bankası’nda bulunan paylarının satışına ilişkin ihalede en yüksek teklifi Lezita verdi.
21 Aralık'ta gerçekleştirilen ihalenin ilk aşaması Lezita lehine sonuçlandı. İhalenin sonucu Ziraat Bankası’nın yetkili organlarının onayı ile kesinleşecek.
Sonucun kesinleştiğine ilişkin yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde, Banka ile Lezita arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanacak. Pay Devir Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde Rekabet Kurulu’na gerekli başvuru yapılacak. Rekabet Kurulu onayının alınmasını takiben yapılacak ödeme neticesinde hisse devri gerçekleşecek.
Yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan eden Keskinoğlu’nun hisseleri 2020 yılının eylül ayında Ziraat Bankası’na devredilmişti. Keskinoğlu'nun yüzde 99,4'ü Ziraat Bankası’na ait.