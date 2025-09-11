KFC geri dönüyor: Restoranları yeniden ne zaman açılacak?
Restoran işletmecisi HD Holding, kızarmış tavuk markası KFC ile stratejik bir franchise işbirliği yaptığını açıkladı.
HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla 300'ü aşkın restorandan oluşan bir portföye sahip olan HD Holding, KFC'nin Türkiye'de yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak.
HD Holding ve KFC, ülke genelinde KFC restoranlarının açılmasını planlarken, ilk şubelerin 2025'in sonuna doğru hizmete girmesi öngörülüyor.
