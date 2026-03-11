KGK ailesi iftar sofrasında buluştu: Vefa ve Kadınlar Günü bir arada

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) çalışanları, KGK Meslek Personeli Derneği (MEPDER) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Geniş katılımla gerçekleştirilen program, kurum çalışanlarını ve geçmişte kurumda görev yapmış isimleri aynı sofrada buluşturdu.

Program, yalnızca Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bir buluşma olmanın ötesinde, kurum kültürünün ve dayanışmanın pekiştirildiği bir “vefa buluşması” olarak değerlendirildi.

Kurumdan daha önce ayrılmış uzmanlar ile halen görev yapan uzman ve uzman yardımcılarının katıldığı gecede, KGK’nın yıllar içinde oluşan kurumsal hafızasına ve aidiyet duygusuna vurgu yapıldı.

İftar programında ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Kurum bünyesinde görev yapan kadın çalışanların günleri kutlanırken, çalışma hayatındaki başarıları ve kuruma sundukları katkılar dile getirildi.

Program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin kurum içi iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.