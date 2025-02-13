Kia, üç yeni elektrikli aracını tanıtacak

Kia, 27 Şubat'ta İspanya'nın Tarragona kentinde düzenleyeceği EV Day etkinliğinde üç elektrikli aracının tanıtımını gerçekleştirecek.

Küresel pazarda sedan ve hatchback olarak satışa sunulacak EV4 modeli, Kia'nın yeni modellerinde kullandığı Opposites United isimli tasarım dilini kullanıyor.

Teknik detaylar henüz belli değil ancak EV4'te tıpkı EV3 modelindeki gibi 58.3 kWsa ve 81.4 kWsa kapasiteye sahip bataryaların 150 kW güç ve 286 Nm tork üreten elektrik motoruyla kombine edilmesi bekleniyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, tanıtılacak bir diğer elektrikli araç da PV5. Türkiye'de de satılan Volkswagen ID.Buzz'ın rakibi olarak nitelendirebilecek olan Kia PV5'in kullanışlı ve esnek bir yaşam alanına sahip olacağı belirtiliyor.

Konsept olarak tanıtılacak yeni Kia EV2 ise paylaşılan ipuçlarından anlaşıldığı kadarıyla crossover esintileri taşıyan kompakt bir araç olacak.