Kibar Holding, ClimeCo ile stratejik ortaklık kurdu

Kibar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, İnteraktif Çevre, bugüne kadar dünyanın birçok büyük karbon projesini yöneten ve şirketlerin küresel karbon piyasasının zorluklarını aşmalarına yardımcı olan uluslararası ClimeCo şirketiyle işbirliğine gitti.

İki şirketin ortaklaşa kuracağı ClimeCo Türkiye, düşük karbon ekonomisine geçişini hızlandıracak çözümler sunarak, çevresel etkileri minimize etmeyi amaçlıyor.

ClimeCo Türkiye, sürdürülebilir değer ve etki yaratmak için Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) danışmanlığı, karbon ticareti, çevresel varlık yaratma ve dijital karbon çözümleri alanlarında hizmet vererek yeşil dönüşümü hızlandıracak.

"Karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için eşsiz bir fırsata sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnteraktif Çevre Genel Müdürü Volkan Ural, ClimeCo Türkiye'nin, ClimeCo'nun küresel uzmanlığını ve yenilikçi çözümlerini İnteraktif Çevre'nin yerel içgörüleri ve yerleşik ağıyla birleştirdiğini belirterek, "Türkiye ve çevre ülkelerdeki işletmeler için güvenilir bir ortak olarak hizmet verecek. Türkiye'deki şirketlerin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarını karşılamalarına, gelişen düzenlemelerle uyumlu hareket etmelerine ve karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için eşsiz bir fırsata sahibiz." ifadelerini kullandı.

ClimeCo Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) William Flederbach, Jr. Türkiye genelinde sürdürülebilirlik çözümlerine erişimi ve bu çözümlerin benimsenmesini hızlandırmak ve genişletmek için ortak bir hedefle bir araya gelmekten heyecan duyduklarını kaydederek, "Küresel ekonomi sürdürülebilir uygulamalarını benimsemeye ve ödüllendirmeye devam ederken, Türkiye'deki işletmelerin karbonsuzlaşma yolculuklarına destek olmaya ve bu yolculuğa birlikte çıkmaya kararlıyız." açıklamasını yaptı.