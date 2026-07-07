Kibar Holding: Davayı şeffaflık ilkemiz gereği açtık

Kibar Holding, grup şirketlerinden POSCO ASSAN TST’deki belirli dönem işlemlerinin bağımsız uzman tarafından incelenmesi için mahkemeye başvurdu.

Dava sürecine ilişkin detayları ekonomim.com ile paylaşan şirket, söz konusu başvurunun ortaklık hukukunun tüm taraflara tanıdığı yasal bir denetim mekanizmasının işletilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, yapılan başvurunun Kibar Holding’in risk yönetimi, şeffaflık ve kurumsal yönetişim anlayışının doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yarım asrı aşkın süredir ticari faaliyetlerimizi açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini kurumsal kültürümüzün merkezine alarak yürüttük. Hem yurt içi hem de küresel pazarlardaki operasyonlarımızı yasalara, imza attığımız anlaşmalara ve iş etiğine tam uyum içinde sürdürdük. Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlük prensibini esas aldık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde tuttuk.

‘Güven en değerli servettir’ ilkesi üzerine inşa edilen Kibar Holding olarak, bu anlayışı tüm iş yapış biçimlerimize yansıtıyoruz. Genel ticaret politikaları kapsamında yerli üretimin haksız rekabet oluşturabilecek uygulamalara karşı korunmasını savunurken benimsediğimiz ilke ile ortaklık ilişkilerimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik ararken benimsediğimiz ilke aynıdır.

Bugüne kadar çok sayıda uluslararası ortaklık kurduk ve uzun vadeli yabancı yatırımların Türkiye’ye kazandırılmasına katkı sunmaktan her zaman gurur duyduk. Ortaklık ilişkilerinde tarafların karşılıklı olarak şeffaflık, hesap verebilirlik, sözleşmelere bağlılık ve iyi yönetişim ilkelerine aynı hassasiyetle yaklaşmasını sürdürülebilir iş birliklerinin temel şartı olarak görüyoruz. Özel denetim talebimiz de bu anlayış çerçevesinde değerlendirilmelidir.”

Kibar Holding, yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle şirketin ve tarafların meşru menfaatlerinin korunması amacıyla bu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılmasının uygun olmadığını belirtti. Şirket, hukuken mümkün ve gerekli olduğu ölçüde, şeffaflık ilkesi kapsamında kamuoyunu gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Ayrıca POSCO ASSAN TST’nin üretim ve ticari faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği vurgulanırken, özel denetim başvurusunun çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve şirketin faaliyetlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı kaydedildi.