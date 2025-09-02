  1. Ekonomim
Kibar Holding’den ‘Assan Group’ haberlerine ilişkin açıklama"

Kibar Holding, son günlerde medyada yer alan "kayyum ataması" iddialarına yönelik resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerde adı geçen Assan Group ile Kibar Holding arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı net bir dille ifade edildi.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, son günlerde gündemde yer alan ‘kayyum ataması’ haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, haberlerde adı geçen 'Assan Group' ile Kibar Holding’in hiçbir bağlantısının bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı basın organlarında yer alan, 'Assan Group' adı altında faaliyet gösteren şirketlere kayyum atanmasına ilişkin haberler üzerine bu bilgilendirmeyi yapma gereği doğmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki, haberde adı geçen 'Assan Group' ile Kibar Holding A.Ş. ve bünyesindeki topluluk şirketlerinin herhangi bir bağı bulunmamaktadır.
Topluluğumuzun, haberlerde adı geçen 'Assan Group' ile hiçbir ilişkisi yoktur. Sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren bazı şirketlerimizle isim benzerliği bulunmasının yanlış değerlendirmelere yol açmamasını temenni ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''

