Kiler Holding'den yüzde 80 bedelsiz sermaye artırımı kararı

Kiler Holding A.Ş. (KLRHO), bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket yönetim kurulunun aldığı karara göre, 3,2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 1 milyar 625 milyon TL çıkarılmış sermaye, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 80 oranında artırılarak 2 milyar 925 milyon TL'ye çıkarılacak.

Toplam 1 milyar 300 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışının, şirket özkaynaklarında yer alan 423,1 milyon TL iştirak ve gayrimenkul satış kârı ile 876,9 milyon TL geçmiş yıl kârlarından karşılanacağı açıklandı.

Kiler Holding, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin tadili için 30 Haziran 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

SPK'nın onay vermesi halinde ihraç edilecek kaydi paylar, mevcut ortaklara sahip oldukları paylar oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.