Kiler Holdingin piyasa değeri 1 trilyon lirayı aştı

Yıla 306 liradan başlan Kiler Holding hissesi, ocak ayını yüzde 92,65 değer kazaranarak 590 liradan tamamladı. Şubat ayında da alış ağırlıklı bir seyir izleyen Kiler Holding hissesi 615 lirayı gördü ve şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon lirayı aşmış oldu. Hisse şu dakikalarda 635 liradan işlem görüyor.

Kiler Holding bu performansıyla piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ikinci Türk şirketi oldu. Piyasa değeri sıralamasında listenin ilk sırasında 1 trilyon 348 milyar lira ile ASELSAN yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, "İnşaat, enerji, tekstil, gayrimenkul, sigorta, finans, taşımacılık, lojistik, sanayi gibi stratejik iş alanlarındaki hedefleri doğrultusunda çalışmaya ve yatırımlara devam ediyoruz." ifadesini kullandı.