Kimpur ve Ravago’dan stratejik işbirliği: Üretim tesisi Düzce'ye taşınacak

Kimteks Poliüretan (Kimpur), Ravago Petrokimya ile gerçekleştirdiği yeni iş birliğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamaya göre, bu iş birliği kapsamında, Ravago'nun "Ravapol" ticari isimli tüm poliüretan sistemleri ve ürünlerinin üretimi, satış ve pazarlama faaliyetleri Kimpur tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Anlaşma çerçevesinde, Ravago'ya ait mevcut poliüretan sistem üretim tesis ve ekipmanları Kimpur'un Düzce tesisine taşınacaktır. Bu stratejik hamle ile şirketimiz yaklaşık 85.000 tonluk ilave kapasiteye sahip olacaktır. Böylece, Gebze tesisinde 141 bin ton, Düzce tesisinde 30 bin ton ile toplamda 171 bin ton olan mevcut yurt içi üretim kapasitemiz; yeni stratejik yatırım ile 256 bin ton seviyesine çıkacaktır. Letonya tesisimizdeki 25 bin ton üretim kapasitesi ile toplam global kapasitemizin çıkacağı seviye de 281 bin ton olacaktır. Devir çalışmaları 15 Haziran 2024 tarihinde başlayacak olup, bu sürecin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılan anlaşma sonrasında gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması adına ilgili mercilere başvurular iletilecek; gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."