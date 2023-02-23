Kimpur’dan 453 milyon liralık ürün satış sözleşmesi

Ayakkabı, otomobil, beyaz eşya, mobilya, savuma ve yalıtım gibi sektörlere poliüretan sistemler üreten Kimpur, deprem konteynerlerinde kullanılmak üzere panel sandviç firmalarıyla toplamda 453 milyon liralık ürün satış sözleşmesi imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, siparişlerin 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar teslim edilmesi gerekiyor.