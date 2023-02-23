Kimpur’dan 453 milyon liralık ürün satış sözleşmesi
Kimpur, deprem konteynerlerinde kullanılmak üzere sandviç panel üreticisi firmalarla toplamda 453 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı.
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Ayakkabı, otomobil, beyaz eşya, mobilya, savuma ve yalıtım gibi sektörlere poliüretan sistemler üreten Kimpur, deprem konteynerlerinde kullanılmak üzere panel sandviç firmalarıyla toplamda 453 milyon liralık ürün satış sözleşmesi imzaladı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, siparişlerin 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar teslim edilmesi gerekiyor.