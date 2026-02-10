Kimyada seçim yarışı kızıştı: İKMİB'de Ali Fatinoğlu da başkan adayı

MERVE YİĞİTCAN

İhracat camiasının en büyük birliklerinden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde de (İKMİB) nisan ayında yapılacak seçimde Vefa İbrahim Aracı’nın ardından ikinci aday Ali Fatinoğlu oldu.

EKONOMİ’nin edindiği bilgiye göre Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, İKMİB’de bir grup üyenin de isteği ve desteği doğrultusunda başkan adaylığına karar vererek çalışmalara başladı.

Bir önceki seçimde İKMİB başkan adayı Tayfun Koçak’ın listesinde yer alan Fatinoğlu’nun listesindeki isimlerin önemli bir kısmının belli olduğu, liste ve kampanya çalışmalarının da yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere, İKMİB’de adaylığını açıklayan ilk isim Vefa İbrahim Aracı olmuştu. Aynı zamanda GEBKİM Kimya İhtisas OSB Başkanı ve KORUMA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Aracı’nın listesinde, mevcut başkan Adil Pelister ve Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder gibi sektörün yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

Öte yandan Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör olan kimyevi maddeler ve mamulleri, 2025 yılında ihracatını yüzde 3,9 artırarak 31,9 milyar dolara çıkardı.

Sektörün ihracatı yıla kötü başlarken, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 gerileyerek yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.