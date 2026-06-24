Kimyasal ara üründe gümrük uyarısı: Sanayici Avrupa ve Uzak Doğu arasında sıkıştı

ANKARA (EKONOMİ)

Yerli sanayici, başta savunma sanayii olmak üzere bir çok alanda kullanılan, boya ve plastik matserbatch endüstrisinin can damarı olan pigment ve esanslarla ilgili tedarik sıkıntısı yaşamaya başladı.

Avrupa ülkelerinin, Uzak Doğu’dan bu ürünleri serbest ticaret anlaşmalarıyla gümrüksüz çekerken, Türkiye’de uygulanan ek vergiler nedeniyle zorlanmaya başladıklarını kaydeden Mec Chemical Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beyazlı, “Bu tür kimyasal ara ürünler, Türkiye’nin üretim ekosistemi için hayati bir stratejik öneme sahip” dedi.

“Maliyet avantajı Avrupa’nın eline teslim ediliyor”

Plastik masterbatch ve boya endüstrilerinde yoğun olarak kullanılan, nihai ürünün kalitesini doğrudan belirleyen boyar maddeler, endüstriyel pigmentler ve esanslı ürünlerin büyük çoğunluğunun ülkemizde üretilemediğini kaydeden Beyazlı, şu ifadeleri kullandı:

“İthalata mahkum olan sektör, bir de küresel ticaret savaşlarının gölgesinde dezavantajlı konuma düşüyor. Avrupa Birliği ülkeleri, üretim maliyetlerini düşürmek için ihtiyaç duydukları bu kritik ara ürünleri Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerinden, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) sayesinde gümrüksüz veya çok düşük vergilerle tedarik edebiliyor. Avrupa’nın Uzak Doğu ile bu entegrasyonu sağladığı bir dönemde, ülkemizde aynı ürünlerin Uzak Doğu'dan getirilmesi ek gümrük vergilerine tabi tutuluyor. Bu durum, nihai ürünü ihraç edecek olan Türk sanayicisinin maliyet avantajını doğrudan Avrupa'nın eline teslim ediyor.”