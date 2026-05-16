Kinetik Holdings hisselerinde rekor yükseliş: 52 haftanın en yüksek seviyesi test edildi

New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) KNTK sembolüyle işlem gören Kinetik Holdings son dönemde sergilediği yukarı yönlü grafik performansıyla dikkat çekiyor. Son bir yıl içerisinde en düşük 31,33 dolar seviyesini gören hisse senedi, sektörel bazda artan talep ve yatırımcı iştahıyla birlikte 51,12 doları görerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yaşanan bu yükseliş trendi, şirketin piyasa değerini ve enerji koridorlarındaki stratejik konumunu finansal açıdan desteklemeye devam ediyor.

Finansal raporlar ve operasyonel performans dengesi

Şirketin bu hisse performansının arkasında, operasyonel karlılıktaki güçlü görünüm yer alıyor. Yılın ilk çeyreğinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 251 milyon dolar ile rekor seviyede açıklayan kurum, yıllık bazda toplam FAVÖK beklentisini de 950 milyon ile 1,05 milyar dolar aralığında koruduğunu teyit etti. Her ne kadar net kar kalemi ve hisse başına kazanç verileri bazı operasyonel maliyetler ile fiyatlama baskıları nedeniyle beklentilerin gerisinde kalmış olsa da, güçlü nakit akışı ve ücrete dayalı uzun vadeli sözleşmeler borsadaki pozitif algıyı canlı tutuyor.

Olumlu raporlar ivmeyi hızlandırdı

Hissedeki rekor denemesinde, önde gelen finansal analiz kurumlarının ardı ardına yayımladığı olumlu raporlar belirleyici rol oynadı. Mizuho başta olmak üzere Wells Fargo ve RBC gibi büyük yatırım bankaları, şirketin Teksas Delaware Havzası'ndaki boru hattı taşımacılığı ve gaz işleme kapasitesini öne çıkararak hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Sektör genelindeki arz-talep dengesi ve lojistik altyapı yatırımlarının başarılı seyri, içerideki bazı paydaş satışlarına rağmen hisse fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskıyı korumasını sağladı.